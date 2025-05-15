الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

إقبال كثيف على المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في أبشواي بالفيوم

المراجعات المجانية،
المراجعات المجانية، فيتو

 شهدت المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة إبشواي التعليمية بمحافظة الفيوم، إقبالًا كثيفا، في اليوم الأول لبداية المراجعات، وتضمن اليوم الأول، مراجعة شاملة لمنهج اللغة العربية وحل بنك الأسئلة، بمشاركة المعلمين المتميزين بالإدارة، في إطار دعم العملية التعليمية وتمكين الطلاب من تحقيق أفضل النتائج.  

توفير عناصر التفوق لطلاب الشهادة الإعدادية 

 وقال الدكتور محمد عبد القوى مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، إن الإدارة والمديرية تعملان على توفير كافة الإمكانيات لدعم الطلاب، وتساهم مبادرة المراجعات المجانية في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق التفوق.   

المراجعات مستمرة حتى بداية الامتحانات

 فيما قال رمضان المتولي وكيل الإدارة، إن المراجعات ستستمر حتى بداية امتحانات الشهادة الإعدادية، بنفس الجودة العالية، وتسعى الإدارة لتوفير كل ما يخدم الطلاب، وأثنى على تعاون نقيب المعلمين بأبشواي مع الإدارة التعليمية، في استضافة المراجعات  المجانية بقاعتها.

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 وقال خالد فؤاد مدير التعليم الاعدادي  بالإدارة، أن إقبال الطلاب على المراجعات المجانية التي تنظمها الإدارة يأتي من ثقتهم في اختيار أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس في كل مادة من المواد الأساسية التي تشملها المراجعة.

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