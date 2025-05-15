سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز طامية (صور)

عقد السكرتير العام لمخافظة الفيوم كامل غطاس، لقاء لخدمة المواطنين، اليوم الخميس، بمركز طامية ، بحضور سالم فتيح، رئيس مجلس مدينة طامية، والدكتورة رحاب أبو غرب مدير خدمة المواطنين بالمحافظة.

نوعيات الشكاوي التي تم بحثها

تنوعت المطالب بين تحسين مستوى الخدمات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء، وطلبات التوظيف، وشكاوى من بعض المعوقات في القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى مقترحات بناءة من الأهالي للنهوض بالمركز.

توجيهات محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وقال السكرتير العام، إن توجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، واضحة وصريحة، بشأن الاستماع للمواطن أولًا، وتقديم الحلول الواقعية، والتعامل مع كل طلب أو شكوى بكل جدية وسرعة، كما وجه رؤساء المصالح والإدارات التنفيذية المتواجدة بسرعة تنفيذ الحلول التي تم اتخاذها أثناء بحث المشكلات في لقاء اليوم، واتخاذ الإجراءات الفورية الممكنة.

وأضاف السكرتير العام أن محافظة الفيوم ماضية في نهجها القائم على النزول للشارع، والتواجد وسط الناس، والعمل من الميدان، إيمانًا بأن المواطن هو محور التنمية، وأن الإصغاء إليه هو الخطوة الأولى نحو الحل.

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