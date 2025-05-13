وصل ترامب السعودية في بداية جولته الخليجية التى تشمل معها الإمارات وقطر أيضا، ولم تصل بعد مفاجآته التى تحدث عنها وتوقعها وانتظرها البعض! والأغلب أن هؤلاء سوف ينتظرون حتى نهاية تلك الجولة تلك المفاجأة، والتى صادر عليها الإسرائيليون مسبقا قبل أن نعرفها، أعلنوا رفضهم الاعتراف بدولة فلسطينية إذا اعترف بها ترامب كما يأمل أصحاب المفاجأة..

وحينما أيضا أعلن الإسرائيليون عزمهم الاستمرار في توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة إذا طالبهم ترامب بوقفها والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وإقامة هدنة طويلة في غزة.



ويستند أصحاب المفاجأة السارة لنا نحن العرب إلى مجموعة من الشواهد أهمها أن الرئيس الامريكي سيحصد الكثير من رحلته الخليجية، وبالتالى سيحرص على أن يحمل معه هدية للعرب، فضلا عن أنه بعد أن توعد حماس من قبل بجهنم وبئس المصير تواصل مساعدوه مع قادتها في الدوحة، ووصف الحرب في غزة بأنها حرب وحشية، فضلا عن أنه تفاوض مع إيران واتفق مع الحوثيين بدون تنسيق مع الاسرائيليين وخاصم نتنياهو بعض الوقت!



لكننى أخشى أن تكون مفاجأة ترامب لنا هى عدم وجود مفاجأة أصلا إستنادا إلى أن خصام ترامب ونتنياهو ورفض التواصل معه، وتوقف تواصل ترامب تليفونيا معه، أما رغبة ترامب التى يراها البعض لإنهاء حرب غزة فهى لا تعنى رغبة لحل عادل للقضية الفلسطينية.. والأهم من ذلك أنه في الدول التى سوف يزورها ترامب لن يقايضه أحد تقديم الاستثمارات مقابل الحل العادل للقضية الفلسطينية، أو حتى الوقف الفورى للحرب في غزة التى وصفها ترامب أخيرا بأنها بشعة.

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