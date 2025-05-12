تحرير 125 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 125 مخالفة تموينية مخالفة، منها 67 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، إنتاج خبز ناقص وزن، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، و85 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تحفظت عليها الحملة التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت علي 9 شكائر دقيق بلدي من المخصص للمخابز زنة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي 450 كيلوجرام، قبل بيعهم في السوق السوداء، و60 كيس مكرونة ممنوع تداولها خارج بطاقة التموين، و750 عبوة عبارة عن (مشروبات غازية، كيك، بسكوت، جبنة ) منتهية الصلاحية، و23 كيلوجرام شيكولاتة قوالب فاسدة، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

أنشطة تتم متابعتها بصفة مستمرة

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تابعت الحملة محال الجزارة للتأكد من عدالة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، كما تم المرور على الأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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