ضبط المتهم بإصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة بالإسماعيلية

نجحت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد جمال من ضبط شاب، أصاب شخصين آخرين بطلق ناري "خرطوش" في مشاجرة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وكان اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية، قد وجه بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم بإطلاق نار وضبط السلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل مأمورية مكبرة لضبط المتهم

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء محمود طارق، وأحمد ممتاز، وأحمد عاطف، معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من تحديد مكان المتهم وضبطه وضبط السلاح المستخدم في الواقعة فرد "خرطوش" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

إخطار بإصابة شخصين بطلقات نارية

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت أمس الأربعاء، اخطارا يفيد إصابة شخصين بطلقات نارية جراء مشاجرة نشبت بجوار مكتب البريد في قرية نفيشة بدائرة قسم الضواحي.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وصول المصابين إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من طلقات نارية بالساقين وتبين أن المصابين هم كل من غريب محمد غريب بربرى يبلغ من العمر 25 عاما، مصاب بطلق خرطوش بالساقين وأحمد محمد غريب بربرى يبلغ من العمر 31 عاما مصابا بطلق خرطوش بالساق، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

ومن جهة أخرى تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقاتها حول الحادث للتوصل لمرتكبي التعدي على ضحايا الحادث بالطلقات النارية وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

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