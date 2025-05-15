محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الموقع المقترح لإقامة احتفالية مرور ١٠٠ عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مستشار المحافظ للشئون الهندسية، معاون المحافظ للمشروعات، ممثلي السياحة والآثار والثقافة، والجهات المعنية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمتطوعين بلجنة الإعداد لهذه الاحتفالية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وضع آليات الاستعداد للاحتفالية

وخلال الزيارة ناقش محافظ الإسماعيلية الحضور في آليات واستعدادات المحافظة للاحتفالية، والتي تهدف إلى إحياء هذا المعلم السياحي والأثري لتخليد ذكرى الجنود المشاركين في معارك الحرب العالمية الأولى والذين سقطوا دفاعًا عن هذه المنطقة، كما تم مناقشة خطط تطوير المنطقة المحيطة بالنصب، بما يعكس الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، لما تتمتع به المنطقة من تاريخ مميز.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

معلومات عن النصب التذكاري

يُذكر أن النصب التذكاري، الذي صممه الفرنسي ميشيل روسبيتز ونفذه النحات ريموند ديلامار من الجرانيت الوردي المستورد من إيطاليا، تم افتتاحه في ٣ فبراير ١٩٣٠، ويُعد أحد الشواهد التاريخية البارزة والمقامة علي قناة السويس.

وضع خريطة سياحية متكاملة لمحافظة الإسماعيلية

وتسعى محافظة الإسماعيلية من خلال هذه الأفكار الجديدة إلى وضعها على الخريطة السياحية، من خلال إبراز مقوماتها التاريخية والبيئية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات السياحة والآثار والثقافة وهيئة قناة السويس.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن إحياء هذا الموقع سيسلط الضوء على الإمكانات السياحية والتراثية للإسماعيلية، مما يجذب الزوار المحليين والأجانب المهتمين بالتاريخ العسكري والآثار.

مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي يتم الإعداد لها تمثل فرصة لتسويق الإسماعيلية كوجهة سياحية متعددة الأبعاد (تاريخية، بيئية، ثقافية)، خاصة مع موقعها المتميز بالقرب من قناة السويس كما يمكن أن تُفتح أبواب للتعاون الدولي، خاصة مع الدول التي شاركت في الحرب العالمية الأولى، مما قد يُعزز السياحة الوافدة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية في المنطقة، بما يسهم في جذب الزوار، ويعزز الانتماء الوطني من خلال إحياء الذاكرة التاريخية للأجيال الجديدة.

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