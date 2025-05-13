رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع حضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الإسماعيلية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، وعدد من رؤساء ومساعدي لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز محاور الاجتماع

خلال الاجتماع تم استعراض مراحل الإعداد للامتحانات، وأكد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية، لضمان سير الامتحانات في جو من الانضباط والهدوء، وأن مصلحة الطلاب تتطلب توفير بيئة امتحانية مناسبة تشجع على التفوق والتميز، مع متابعة دقيقة للجان لضمان سير الامتحانات بانضباط وانتظام.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

تجهيز غرفة العمليات الرئيسية

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على التواصل الدائم بين اللجان وغرفة العمليات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على جاهزية غرفة العمليات بديوان عام المنطقة لرصد أي مشكلات قد تواجه سير الامتحانات والعمل على معالجتها فورًا لضمان أعلى مستويات الدقة والتنظيم.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.