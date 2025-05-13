الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

 وشهد الاجتماع حضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الإسماعيلية، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، وعدد من رؤساء ومساعدي لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

أبرز محاور الاجتماع 

 خلال الاجتماع تم استعراض مراحل الإعداد للامتحانات، وأكد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية، لضمان سير الامتحانات في جو من الانضباط والهدوء، وأن مصلحة الطلاب تتطلب توفير بيئة امتحانية مناسبة تشجع على التفوق والتميز، مع متابعة دقيقة للجان لضمان سير الامتحانات بانضباط وانتظام. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تجهيز غرفة العمليات الرئيسية 

 وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على التواصل الدائم بين اللجان وغرفة العمليات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على جاهزية غرفة العمليات بديوان عام المنطقة لرصد أي مشكلات قد تواجه سير الامتحانات والعمل على معالجتها فورًا لضمان أعلى مستويات الدقة والتنظيم.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو


 

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