إصابة شخصين بطلقات نارية خلال مشاجرة بالإسماعيلية

أصيب شخصان بطلقات نارية"خرطوش" خلال مشاجرة وقعت بين عدة أشخاص في قرية نفيشة في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بإصابة شخصين بطلقات نارية

و تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إخطارا يفيد بإصابة شخصين بطلقات نارية جراء مشاجرة نشبت بجوار مكتب البريد في قرية نفيشة بدائرة قسم الضواحي.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابو خليفة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.



وصول المصابين إلى المستشفى

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من طلقات نارية بالساقين وتبين أن المصابين هم كل من غريب محمد غريب بربرى يبلغ من العمر 25 عاما، مصاب بطلق خرطوش بالساقين وأحمد محمد غريب بربرى يبلغ من العمر 31 عاما مصابا بطلق خرطوش بالساق، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة

ومن جهة أخرى تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقتها حول الحادث للتوصل لمرتكبي التعدي على ضحايا الحادث بالطلقات النارية وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

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