محافظ الإسماعيلية يسلم التأشيرات والتذاكر لحجاج الجمعيات 2025 (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء بعثة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة للعام الهجري 1446 هـ، والمقرر سفرهم يوم الإثنين القادم الموافق التاسع عشر من مايو 2025 لتوزيع تأشيرات الحج وتذاكر السفر وبعض مستلزمات الحج اللوجستية، هذا إلى جانب تقديم نسخة من كتاب الله تعالى "القرآن الكريم" هدية من محافظ الإسماعيلية.





أبرز الحضور خلال مراسم التسليم

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.



جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

تسليم الحجاج تذاكر السفر

قام محافظ الإسماعيلية، بتسليم الحجاج تذاكر السفر وتأشيرات الحج، مهنئًا الحجاج بزيارة بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظها الله دائمًا من كل مكروه، وأن يكلل جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد من أجل رفعة مصرنا الغالية.



أهمية الحج وفوائده

وأكد أن الحج يطهر النفس ويزكيها، ويجدد الإيمان فيها، وسبب لمغفرة الذنوب والسيئات، وأن فريضة الحج من أعظم فرائض الإسلام، وركن من أهم أركانه.

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه تم توفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى يوم الإثنين المقبل التاسع عشر من مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحًا من أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى في الثالث عشر من يونيو ٢٠٢٥؛ تيسيرًا وتسهيلًا عليهم ورفع المعاناة عنهم.



وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، أنه تقوم المؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتنظيم قرعة حجاج الجمعيات كل عام.

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

مشيرة إلى أنه تم تلقي طلبات الحج من يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024وحتى الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 وتسجيل جميع الطلبات المقدمة على البوابة من خلال مركز المعلومات، وبلغ إجمالي المسجلين 297 وتم استبعاد ١٠ طلبات لعدم توفر الشروط، ليصبح إجمالي الطلبات المقدمة 287 يمثلون 16 جمعية أهلية.

وأسفرت القرعة المُنعقدة بديوان عام الوزارة عن حصة محافظة الإسماعيلية لموسم الحج لعام 1446 هـ 2025 36 حاج تابع للجمعيات الأهلية (15 رجل و31 سيدة)، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

جانب من مراسم التسليم، فيتو

كما تم عقد عدة لقاءات وندوات صحية وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

كما دعا فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية حجاج الجمعيات إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والاستفادة من هذه الدعوة الربانية إلى زيارة بيت الله المقدس وترك الملهيات وأن يدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر والقيادة السياسية من كل سوء.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وجهت أعضاء البعثة الرسمية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولة ويسر.





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