مدير التعليم الثانوي بالوادي الجديد: نستهدف استدامة مشروع القوافل التعليمية (فيديو)

قال محمد حجي مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن تنظيم القوافل التعليمية يأتي في إطار دعم الوزارة للعملية التعليمية، خاصةً في المناطق النائية، لتعزيز حضور الطلاب في المدارس والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما تهدف القوافل إلى نقل الخبرات التعليمية بشكل مباشر إلى طلاب الشهادة الثانوية العامة في المناطق البعيدة.

وأشاد محمد حجي، في حديث خاص لكاميرا «ڤيتو»، بالنهج الذي تتبعه الوزارة لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، الذي حقق نجاحات كبيرة في الأعوام السابقة، مُساهمًا في تعزيز المعرفة لدى الطلاب.

وأوضح مدير التعليم الثانوي بالوادي الجديد، في حديثه لكاميرا «ڤيتو»، من داخل إحدي قاغات المركز الإستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، أثناء تنفيذ فعاليات القوافل التعليمية أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.

وأكد مدير التعليم الثانوي بالوادي الجديد، على أن مشروع القوافل التعليميه يعد من أهم المشروعات التى تستهدفها الدوله المصريه، وتعمل على توسيع قاعدتها فى جميع محافظات الجمهورية، حيث وفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات التطوير التكنولوجى والتعليم الثانوى روابط الكترونية لتسهيل متابعة الطلاب فى جميع ارجاء المحافظة لفعاليات برنامج القوافل التعليمية وتحقيق أكبر إستفادة والوصول لأكبر عدد من الطلاب بالمناطق البعيدة والنائية.

هذا وقد أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة ضمن مشروع القوافل التعليمية المجانيه، لطلاب الشهاده العامه بالمرحلة الثانوية للعام الثاني عشر، على التوالى، وسط حضور لافت من طلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وتنظيم متكامل من الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الوادي الجديد.

وشهدت قاعات المحاضرات بالمركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة، إقبالًا كبيرًا من الطلبة والطالبات منذ انطلاق هذه الفعاليات صباح اليوم، حيث أعرب الطلاب عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لمحافظ الوادي الجديد ولوكيل وزارة التربية والتعليم على توفير مثل هذة الخدمات المتميزة والتى تعرفهم طريقة التعامل مع الامتحانات وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والتفوق والنجاح.

الجدير بالذكر أن القوافل التعليمية، تأتي وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ووحدة تصدوا معنا تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ ومتابعة الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد فكري يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وسيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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