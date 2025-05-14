محافظة الوادي الجديد: مشروعات الاستثمار الزراعي تساهم في خفض أسعار المنتجات (صور)

تساهمُ المنتجات الزراعية التي تطرحُها مشروعات الاستثمار الزراعي، بمنطقة بحيرة باريس في انتعاشِ أسواق الوادي الجديد بإنتاجها من البطيخ والقمح والطماطم والفاصوليا والأسماك الطازجة.

وتوافدَ أهالي الواحات من المتسوقين إلى المجمّعات التجارية ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، والاستفادة من العروض الكبيرة والأسعار التنافسية التي يطرحُها بائعي هذه المنتجات.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، أن مشروعات الاستثمار الزراعي بمنطقة بحيرة باريس تُنعش أسواق الوادي الجديد بإنتاجها من البطيخ والقمح والطماطم والفاصوليا والأسماك الطازجة.

وتعتمد الوحدات المحلية لمراكز ومدن الوادي الجديد، على التعاون مع المزارعين والموردين المحليين لتوفير منتجات طازجة مباشرة من مصدرها، مما يسهم في تقليل حلقات التداول، وخفض الأسعار، وضمان جودة الغذاء.

وقد أثبتت هذه الجهود نجاحها في الوصول إلى فئات واسعة من المواطنين، ما يعزز من استقرار السوق ويحد من استغلال بعض التجار لظروف ارتفاع الأسعار.

وتسعى محافظة الوادي الجديد، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة يوميا بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، بالإضافة إلى طرح المنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء من المواطنين، وتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لعرض منتجات القرى الغذائية بأسعار مخفضة، وسط دعم المحافظة والمستثمرين لضمان دفع فارق ارتفاع السلع عن مثيلاتها بالأسواق لضمان تخفيض السعر بالفعل.

وأكدت الوادي الجديد، علي كافة الجهات المعنية، بالمرور اليومي وشن حملات تموينية مشددة بالمحال التجارية والمخابز والأسواق المختلفة لضمان إعلان الأسعار وضبطها وتوافر سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن الوادي الجديد، جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير الخضراوات والفواكه والأسماك والدواجن الطازجة بأسعار مخفضة في مختلف المناطق بالمدن والقرى التابعة، لضمان تلبية احتياجات الأهالي وتحقيق استقرار السوق المحلي، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتستهدف هذه المبادرة دعم المواطنين في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، عبر طرح منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مع تطبيق أعلى معايير الرقابة لضمان سلامة السلع وتنوعها.

تأتي هذه المبادرات ضمن خطة المحافظة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة والنائية.

وتأتي جهود الوحدات المحلية للمراكز في إطار خطة شاملة تنتهجها محافظة الوادي الجديد لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى الجمهورية.

وتعتمد هذه المبادرات على التنسيق بين الوحدات المحلية والموردين المحليين والمزارعين، لطرح منتجات طازجة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التجارية، ما يساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة. كما يتم تفعيل دور المنافذ الثابتة والمتنقلة بالمدينة والقرى لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين، مع الالتزام بالرقابة الصحية والتموينية على المنتجات المعروضة.

وتستهدف هذه السياسات تحقيق استقرار السوق المحلي، وتوفير بدائل غذائية آمنة ومناسبة لفئات المجتمع كافة، خاصة محدودي الدخل. ويعكس استمرار هذه المبادرات حرص المحافظة على تبني حلول عملية ومستدامة لمواجهة غلاء المعيشة، ودعم جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق النائية.

وتبنت محافظة الوادى الجديد، استراتيجية تهدف لتوفير الخضروات الطازجة من خلال مشروعات الاستثمار الزراعي ومنظومة الزراعات المحمية منخفضة التكلفة تعزز من زيادة إنتاج الخضروات الطازجة وتوفيرها بأسعار تنافسية للمواطنين، مما يسهم في تخفيف العبء المادي عن كاهلهم، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من المبادرات المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي المحلي وتشجيع الزراعة المستدامة في كافة القرى والمدن على مستوى المحافظة، والتى تبعها التوسع فى إنشاء منافذ البيع الحكومية المخفضة والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الخضروات الأساسية للمواطن بسعر مخفض تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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