موعد مباراة خيتافي ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خيتافي وأتلتيك بلباو، يستضيف خيتافي نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني - الليجا.



موعد مباراة خيتافي ضد أتلتيك بلباو



وتنطلق صافرة مباراة خيتافي ضد أتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن الجولة الـ 36 من الليجا.



القناة الناقلة لمباراة خيتافي أمام أتلتيك بلباو



وتذاع مباراة خيتافي أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني عبر شاشة قناة بى إن سبورت 3 HD.





ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم



1. برشلونة، 82 نقطة.

2. ريال مدريد، 78 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 70 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 64 نقطة.

5. فياريال، 64 نقطة.

6. ريال بيتيس، 58 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 52 نقطة.

8. رايو فاليكانو، 47 نقطة.

9. مايوركا، 47 نقطة.

10. أوساسونا، 45 نقطة.

11. فالنسيا، 45 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 43 نقطة.

13. جيرونا، 41 نقطة.

14. إشبيلية 41 نقطة.

15. خيتافي، 39 نقطة.

16. إسبانيول، 39 نقطة.

17. ألافيس، 38 نقطة.

18. ليجانيس، 34 نقطة.

19. لاس بالماس، 32 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

أتلتيك بلباو يودع الدوري الأوروبي

وكان أتلتيك بلباو ودع بطولة الدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا في إياب نصف النهائي.

وجاء الهدف عن طريق ميكيل جاوريجيزار في الدقيقة 31.

وجاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق ماسون ماونت في الدقيقتين 72، 90.

وكاسيميرو بالدقيقة 79 وراسموس هويلوند 85.

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