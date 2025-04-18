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رياضة

الدوري الإسباني، إسبانيول يخطف فوزا صعبا من خيتافي

اسبانيول، فيتو
اسبانيول، فيتو

فاز فريق إسبانيول علي خيتافي بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب باور 8 بمدينة برشلونة ضمن الجولة 32 من منافسات  الدوري الإسباني الممتاز.

 مباراة إسبانيول ضد خيتافي

 أحرز هدف اسبانيول ماراش كومبولا في الدقيقة 39.

وتعرض كريستانتوس اوتشي لعب خيتافي للطرد في الدقيقة 60.

ترتيب إسبانيول وخيتافي

ويحتل نادي إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة من 31 مباراة.

ويحتل نادي خيتافي المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

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