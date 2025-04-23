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رياضة

ريال مدريد يخطف فوزا هاما أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ريال مدريد وخيتافي
ريال مدريد وخيتافي

فاز فريق ريال مدريد، على مُضيفه خيتافي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

 

وسجل جولر هدف الفوز لصالح الميرنجي في الدقيقة 21. 

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي  

ترتيب ريال مدريد وخيتافي 

وبهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، ويتواجد خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أعلن قائمة فريقه لمباراة خيتافي المقرر لها اليوم الأربعاء بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت خيارات أنشيلوتي، غياب كل من: إيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي للإصابة، وكيليان مبابي لعدم الجاهزية.

ويأتي غياب مبابي رغم عودته للتدريبات الفريق الملكي أمس الثلاثاء، لأول مرة بعد إصابته في مباراة آرسنال الأسبوع الماضي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - أسينسيو.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو.

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