فوائد استخدام ماء الورد فى العناية بالبشرة، ماء الورد من المستحضرات الشهيرة التى تستخرج من الورد الطبيعي، وأثبتت فاعليتها فى جمال البشرة وتعزيز نضارتها.

وفوائد استخدام ماء الورد للبشرة، عديدة لذا ينصح بها خبراء التجميل دائما، وهناك العديد من الفتيات تستخدمها يوميا على البشرة.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن ماء الورد عبارة عن سائل عطرى يستخرج من بتلات الورد وعرف منذ قرون قديمة حيث كان يستخدم فى التجميل ويمكن استخدامه فى الطهى لنكهته المميزة.

فوائد لاستخدام ماء الورد فى العناية بالبشرة

وأضافت أن هناك فوائد لاستخدام ماء الورد فى العناية بالبشرة، منها:

ترطيب البشرة، حيث يساعد ماء الورد في ترطيب البشرة ومنحها نعومة فائقة، خاصة عند استخدامه كتونر يوميا.

تهدئة الالتهابات بالبشرة مثل التهيج والاحمرار، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله مفيد لتهدئة البشرة الحساسة أو الملتهبة، خاصة بعد التعرض للشمس.

يساعد على إعادة توازن الحموضة الطبيعية للبشرة، مما يقلل من مشاكل الجفاف أو الإفرازات الدهنية الزائدة.

يساهم في تقليل ظهور حب الشباب بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا.

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة وتحفّز تجديد الخلايا.

إغلاق المسام الواسعة حيث يساعد في شد المسام وتقليل مظهرها، مما يعطي مظهر أنعم وأكثر تناسقا للبشرة.

تفتيح وتوحيد لون البشرة مع الاستخدام المنتظم له.

فوائد لاستخدام ماء الورد فى العناية بالبشرة

وصفات طبيعية بماء الورد لجمال البشرة

1- تونر ماء الورد للبشرة

المكونات:

ماء ورد نقي

قطن طبي

الطريقة:

بلّلي قطعة من القطن بماء الورد وامسحي بها وجهك بعد غسله جيدًا.

يساعد هذا التونر الطبيعي على غلق المسام وتنظيف البشرة من الشوائب.

2- ماسك ماء الورد والنشا لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة:

اخلطي المكونين حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

3- ماء الورد مع زيت جوز الهند لترطيب البشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

الطريقة:

اخلطي المكونات وادهني بها وجهك قبل النوم.

هذا المزيج يرطب البشرة بعمق ويمنحها نعومة ولمعانًا.

4- بخاخ ماء الورد لإنعاش البشرة

المكونات:

ماء ورد

زجاجة بخاخ صغيرة

الطريقة:

ضعي ماء الورد في زجاجة بخاخ.

رشي على وجهك في أي وقت من اليوم لإنعاش البشرة وتقليل الشعور بالتعب أو الجفاف.

5- ماسك ماء الورد والطين المغربي لتنقية البشرة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الطين المغربي

ملعقة كبيرة من ماء الورد

الطريقة:

اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعيها على وجهك واتركيها حتى تجف.

ثم اغسليها بالماء الدافئ.

يساعد هذا الماسك على تنظيف المسام وشد البشرة.

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