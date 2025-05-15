انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الـ13 لجامعة عين شمس احتفالًا بيوبيلها الماسي

شارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر الذي تنظمه جامعة عين شمس تحت شعار: “عين شمس… 75 عامًا من التميز والريادة – عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل”، وذلك بالتزامن مع احتفال الجامعة بمرور 75 عامًا على تأسيسها (اليوبيل الماسي).

وجاءت الفعاليات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،إلى جانب لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وخريجي الجامعة وطلابها.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي والثقافي المتميز، مشيدًا بعراقة جامعة عين شمس ودورها الممتد في خدمة المجتمع وبناء الإنسان المصري. وأكد أن الجامعة تمثل إحدى القلاع العلمية والفكرية الرائدة في مصر والعالم العربي، وأسهمت عبر تاريخها في تخريج أجيال من العلماء والمثقفين والمبدعين الذين ساهموا في النهضة الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

وقال وزير الثقافة: "إن احتفال جامعة عين شمس بيوبيلها الماسي هو تأكيد على استمرار رسالتها الوطنية في بناء الإنسان الواعي المستنير، الذي يجمع بين المعرفة والانتماء”.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة تولي أهمية خاصة لتعميق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، إدراكًا لأهمية الربط بين الثقافة والعلم، وتعزيز دورهما معًا في تشكيل وعي المجتمع، مشددًا على أن الثقافة والتعليم يشكلان معًا حجر الأساس لأي مشروع نهضوي حقيقي.

كما ثمّن الوزير محاور المؤتمر وأهدافه، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تُقدم نموذجًا يُحتذى به في الجمع بين الأصالة والحداثة، والتكامل بين الدور الأكاديمي والخدمة المجتمعية. واعتبر أن هذا النوع من المؤتمرات يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والتواصل بين المؤسسات.

وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور أحمد فؤاد هنو بالتهنئة إلى أسرة جامعة عين شمس بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، متمنيًا لها دوام النجاح والتقدم، ومؤكدًا استمرار دعم وزارة الثقافة وتعاونها الوثيق مع الجامعة في المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع المصري، وتعزز من دور الثقافة في بناء الإنسان وصون الهوية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.