الثلاثاء 13 مايو 2025
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سياسة

غياب وزير الثقافة عن اجتماع مناقشة موازنة البرامج والأداء يثير أزمة بلجنة خطة النواب

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هجوما حادا بسبب غياب وزير الثقافة أحمد هنو عن اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة البرامج والأداء لموازنة العام المالي 2025/2026.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة 

وشدد النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة أنه لن يستكمل الاجتماع بدون حضور الوزير، مشيرا إلى أن ما تشهده الوزارة يعطي انطباعا بأن الأمور لديها جيدة ولا تحتاج لدعم، في حين أنها تواجه كوارث عديدة وقصور ثقافة مغلقة.

وأصر النائب عبد المنعم إمام على عدم استكمال الاجتماع قبل حضور الوزير.

من جانبه، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزير تغيب عن الاجتماع رغم المشاكل التي تعاني منها الوزارة وأزمة إغلاق قصور الثقافة.

ورفضت اللجنة استكمال الاجتماع لحين حضور الوزير.

التزام رئاسي

وورد ممثل الوزارة أن الوزير في التزام رئاسي، وكان ذلك سبب عدم حضوره اجتماع اللجنة، فأعطت اللجنة مهلة لحضور الوزير صباح باكر، فأشار ممثل الوزارة إلى ارتباط الوزير باجتماع مجلس الوزراء غدا، فأمهلت اللجنة الوزير للحضور صباح الخميس.

 

إلا أن ممثل الوزير، أبلغ اللجنة باستعداد الوزير للقدوم إلى اللجنة بعد دقائق، كونه موجود حاليا في الزمالك.

 

وأجلت لجنة الخطة والموازنة الاجتماع لحين وصول الوزير.

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