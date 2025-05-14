العروض التراثية تزين مسرح السامر في ختام الأسبوع الـ38 لمشروع أهل مصر

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي الثامن والثلاثين من مشروع "أهل مصر" بمسرح السامر لأطفال المحافظات الحدودية، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة القاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

شهد حفل الختام الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال)، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والمهندس محمد جابر، مدير مسرح السامر، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

العروض التراثية تزين مسرح السامر

استهلت الفعاليات بجولة تفقدية للمعرض الفني الذي تضمن نتاج الورش الإبداعية التي شارك فيها الأطفال خلال الأسبوع، من بينها ورش الحقائب بالخرز، الخيامية، الأركت، الإكسسوارات، والرسم بالموسيقى.

وفي كلمته قدم نائب رئيس الهيئة تحياته للحضور، ونقل تحية وزير الثقافة واهتمامه الكبير بمشروع "أهل مصر"، وكذلك تحيات رئيس الهيئة، معربا عن سعادته بلقاء أطفال المحافظات الحدودية.

وأشار "ناصف" إلى أن هذه الفعاليات تعد بمثابة خطوة هامة لنقل التجارب والمعارف، فالتنوع الثقافي بين أبناء الوطن يعد مصدر قوة ومحبة لمصر.

واختتم حديثه مؤكدا على أهمية الاستمرار في دعم ورعاية أطفال المحافظات الحدودية، قائلا: “أنتم أولاد مصر القادمين، وأنتم مستقبلها، وتوجه بالشكر للإدارات المشاركة والمدربين القائمين على الورش، داعيا الأطفال إلى نقل ما تعلموه خلال الأسبوع الثقافي إلى أصدقائهم في محافظاتهم”.

من ناحيتها، أبدت الدكتورة حنان موسى، إعجابها بالنتاج المتميز للورش، مشيرة إلى أنها لمست مواهب واعدة بين الأطفال.

وأضافت: نحرص على الاهتمام بأبناء المحافظات الحدودية فهم خط الدفاع الأول، ونفخر بأدائهم فالبعض منهم بدأ كمتدرب في الورش المختلفة، وها هم اليوم أصبح الكثير منهم مدربين.

وأشارت إلى أن وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق هو الأساس في طريق النجاح.

واختتمت حديثها موجهة الشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة ونائبه لدعمهم الكبير لفعاليات الأسبوع الثقافي، وكذلك المدربين وجميع القائمين على التنفيذ.

وأشادت المدير التنفيذي للمشروع بالجهود المبذولة خلال الأسبوع الثقافي، وقدمت خالص الشكر لوزير الثقافة، ورئيس الهيئة ونائبه، على الدعم والمتابعة المستمرة.



كما عبرت عن امتنانها لفرع ثقافة القاهرة وقصر ثقافة روض الفرج، وللمهندس محمد جابر، مدير مسرح السامر، على حسن الاستقبال والتنظيم، موجهة الشكر لكل من شارك وتعاون في تقديم أسبوع ثقافي يليق بأهمية المشروع.

ولفتت إلى أن مشروع "أهل مصر"، منذ انطلاقه نجح في اكتشاف وتنمية مهارات 5391 طفلا من المحافظات الحدودية، ويعد هذا الأسبوع المحطة الأخيرة في المرحلة الرابعة.

وتابعت قائلة: حرصنا على تنفيذ ورش متنوعة في مجالات متعددة بهدف إتاحة الفرصة لكل طفل لتنمية مهاراته وموهبته ولكسب معلومة جديدة تتناسب مع طفولته وتراثه الثقافي المحلي، ورغم بعد المسافات بين المحافظات، إلا أننا نثبت دائما أننا يد واحدة، يجمعنا الحلم والأمل والإرادة.

أعقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن فعاليات الأسبوع الثقافي من ورش فنية وحرفية وزيارات ميدانية، إعداد ومونتاج إبراهيم يوسف.

وتواصلت الفعاليات بعرض فني نتاج ورشة تصنيع وتحريك العرائس للمدرب جمال الشرنوبي، تضمن فقرات متنوعة على أنغام الأغاني التراثية منها "اتفرج على الحلاوة، شمندورة، يا مدد".

كما قدم عرض مسرحي بعنوان"حكاوي الحكواتي..... انتباه" تأليف علاء المصري، صلاح عتريس، كلمات الكاتب محمد ناصف، ألحان د. وائل عوض، وهو نتاج ورشة المسرح البشري للمخرج أحمد خليفة.

واختتم الحفل بعدد من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الخاص بكل محافظة، بجانب عرض فني نتاج ورشة الموسيقى والغناء، تغنى خلاله الأطفال بباقة من الأغاني الوطنية والتراثية نالت إعجاب الحضور، بقيادة الفنان ماهر كمال، مخرج الحفل.

حضر الحفل شاهيناز عطية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، محمد الشحات، مدير قصر ثقافة روض الفرج، وعبير شلتوت، مدير قصر ثقافة الطفل، ولفيف من المثقفين والإعلاميين.

جاءت فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ونفذت بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة القاهرة، برئاسة د. ابتهال العسلي.

وتضمن الأسبوع الثقافي مجموعة من الورش الفنية والحرفية نفذت بقصر ثقافة روض الفرج لأطفال المحافظات الحدودية: البحر الأحمر (الشلاتين، أبو رماد، حلايب، رأس حدربة)، شمال سيناء، جنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من أطفال حي الأسمرات بالقاهرة، وذلك بإشراف نخبة من الفنانين المتخصصين، هذا إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية لأهم المعالم الأثرية والتاريخية في القاهرة.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية بوصفها إحدى ركائز التنمية الشاملة.

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