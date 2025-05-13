الثلاثاء 13 مايو 2025
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سياسة

خطة النواب توصي بإدراج احتياجات وزارة الثقافة بالموازنة الجديدة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة موازنة وزارة الثقافة بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشة مشكلة تأخر إنشاء قصر ثقافة بلقاس بالدقهلية.

 

إنشاء قصر ثقافة بلقاس
 

خلال الاجتماع عرض النائب وحيد قرقر  وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشكلة تأخر إنشاء قصر ثقافة بلقاس، مشيرا إلي أن قصر الثقافة يخدم نحو مليون وربع مليون نسمة من أهالي الدقهلية، باعتبار مركز بلقاس يضم نحو ثلث مساحة محافظة الدقهلية.

وقال قرقر، أن هناك خطابات متبادلة بشأن ذلك القصر بدأها منذ عام ٢٠١٦، حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص قطعة الأرض.

 

قصر ثقافة القنطرة

وتابع قرقر، مؤخرا تقدمت بطلب إحاطة تم مناقشته بلجنة الثقافة حيث أعلن مسئولين الحكومة خلال الاجتماع، عن إمكانية إجراء مناقلة بين مركز ثقافة القنطرة الذي توقف تنفيذه لصالح مشروع إنشاء قصر ثقافة بلقاس، وهو ما أوصت به اللجنة.

وطالب قرقر بسرعة تنفيذ إجراءات المناقلة وتنفيذ المشروع لخدمة أهالي بلقاس ومحافظة الدقهلية.

وبدوره عقب وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، بأن المشروعات الجديدة، متوقفة، بقرار مجلس الوزراء، وأنه يحتاج إلي إنشاء عدد من قصور الثقافة بعدد من المحافظات في الموازنة الجديدة، مطالبا وزارة التخطيط بدعمه في هذا الأمر.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 

وأعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعمه لاحتياجات الوزارة.

وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  بإعداد وزارة الثقافة بيان بالاحتياجات المطلوبة ومن بينها قصر ثقافة بلقاس، والمعتمد لها حاليا بمشروع الموازنة، وذلك لإعداد توصية بها لدى وزارة التخطيط لإدراجها بمشروع الموازنة الجديدة.

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