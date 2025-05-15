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ثقافة وفنون

5 معلومات مهمة عن فهد السينما السورية الراحل أديب قدورة

الفنان السوري أديب
الفنان السوري أديب قدورة، فيتو

توفي أمس الفنان السوري من أصول فلسطينية أديب قدورة عن عمر ناهز الـ 76 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وتستعرض “فيتو" في التقرير التالي 5 معلومات مهمة عن الفنان السوري أديب قدورة الملقب بـ ”فهد" السينما السورية.

5 معلومات عن الفنان الراحل أديب قدورة

ولد الفنان الراحل عام 1948 وهو منتمٍ إلى عائلة فلسطينية استقرت في حلب.

عمل  أديب قدورة قبل دخوله مجال الفن مدرسا للفن التشكيلي في مدينة حلب، وانتقل بعد ذلك إلى العمل بديكور المسرحيات والماكياج وتصميم الأزياء والإضاءة وتصميم الدعاية والإعلان، ورغم اختصاصه بمجال الفنون الجميلة إلا أنه خطف أنظار المخرجين بموهبته وصار ممثلا مسرحيا.

 اكتشفه المخرج نبيل المالح وقدمه للمرة الأولى  عام 1972.

حصل على خمسة جوائز عالمية للدولة، ورشح لمرتبة أفضل ممثل لعام 1976 عبر استفتاء جماهيري لـجريدة الثورة السورية، ولمرتبة أفضل ممثل عربي لعام 1979 عبر استفتاء جماهيري لجريدة الدستور الأردنية،  ولمرتبة أفضل ممثل عن آسيا وأفريقيا في أيام قرطاج السينمائية لعام 1980.

قدم قدورة أكثر من ستين عملًا تلفزيونيًا ومنها، "عز الدين القسام"، و"حصاد السنين"، و"الحب والشتاء"، و"سفر"، و"امرأة لا تعرف اليأس"، وأفلامه "الفهد"، و"بقايا صور"، و"رحلة عذاب" و"الحسناء وقاهر الفضاء" مع الممثلة إغراء، و"وجه آخر للحب"، و"غوار جيمس بوند"، والعالم سنة 2000"، و"عشاق على الطريق"، و"امرأة من نار"، و"بنات للحب و"ليل الرجال".، والعمل الإيطالي "الطريق إلى دمشق".

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