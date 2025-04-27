سامو زين يواصل تسجيل أغان جديدة استعدادا لطرحها قريبا

يستعد الفنان السوري ساموزين، لطرح عدد من الأغاني بشكل منفرد على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

سامو زين يستعد لطرح أغاني جديدة

ويتواجد سامو زين بالوقت الحالي في الاستديو من أجل تسجيل عدد من الأغاني، استعدادا لطرحها قريبا، ويتعاون فيها مع عدد من صناع المزيكا.

أغنية فعلا مبيتنسيش

ومن ناحية أخرى، كان الفنان السوري ساموزين علق على الجدل المثار مؤخرا بسبب تشابه لحن أغنيته أيام في بعدنا معانا فاتوا مع لحن أغنية فعلا مبيتنسيش والتي قدمها تامر حسني مع رامي صبري.

وقال سامو زين في تصريح خاص لـفيتو:" الناس هي اللي شايفة كدا وإحنا بنشتغل للجمهور وعايزين نبسطتهم ولحن أغنية أيام في بعدنا فاتوا مش شبه لحن فعلا مبتتنسيش لتامر حسني وسامو زين بالعكس الأغنية حلوة جدا وببارك لهم وهما أخواتي

وأضاف ساموزين:" فكرة كثرة الألبومات خلال الفترة الماضية، شئ مفرح لأن وجود الألبوم مهم للغاية والناس بتكون سعيدة به وألبوم أحمد سعد وأنغام وتآمر عاشور حلوين جدا

وأكد سامو زين أنه يحضر بالوقت الحالي مسلسل جديد من المقرر عرضه خارج سباق رمضان.

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