تألق بشخصية الخال في آسر، 5 معلومات لا تعرفها عن عباس النوري

بعد الأداء اللافت الذي يقدمه بشخصية “الخال” في مسلسل آسر، عاد الفنان السوري عباس النوري ليؤكد مجددًا مكانته كاسم هام في الدراما الشامية، إذ يجمع في حضوره على الشاشة في مسلسل آسر بين الوقار، الغموض، والدهاء، ما جعل الشخصية محورًا أساسيًا في تطورات الأحداث بالمسلسل.

وفيما يلي 5 معلومات قد لا يعرفها الكثيرون عن الفنان عباس النوري:

1. فنان متعدد المواهب

لا يقتصر عطاء الفنان السوري عباس النوري على التمثيل فقط، بل يمتد ليشمل الإخراج، وكتابة السيناريو، والتأليف، حيث قدم على مدار مسيرته أعمالًا كتبها وأخرجها بنفسه، منها الفيلم السينمائي ذاكرة صعبة، كما كان هو كاتب سيناريو وحوار مسلسل أولاد القيمرية.

2. بدايته مع المسرح الجامعي

ولد عباس النوري في دمشق عام 1952، وبدأ اهتمامه بالفن في سن مبكرة، حيث التحق في شبابه بنادي ثقافي في حي القيمرية، قبل أن ينتقل للمسرح الجامعي، ثم انطلق إلى التلفزيون والسينما، ليشق طريقه نحو النجومية بخطى ثابتة.

3. سجل فني حافل منذ السبعينات

بدأت مسيرته المهنية مع نهاية السبعينات، وشارك في عشرات المسلسلات السورية والعربية، من أبرزها: أيام شامية، والخشخاش، وباب الحارة، الذي جسد فيه شخصية أبو عصام الشهيرة.

4. شغوف بالثقافة والفكر

منذ صغره، كان النوري مولعًا بالثقافة والأدب، ما انعكس في نضج اختياراته الفنية، وجديته في التعامل مع كل دور يؤديه.

5. أسرة فنية مثقفة

الفنان عباس النوري متزوج منذ عام 1989 من الكاتبة السورية عنود الخالد، وله منها ثلاثة أولاد، وأبرزهم الفنانة ميار النوري.

تفاصيل مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

يتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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