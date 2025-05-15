الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

74 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 74 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الخميس.

 

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

وحذرت اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، مطالبة بضرورة استئناف وقف إطلاق النار بشكل عاجل لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع.

وفي ذات السياق، أكدت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن العائلات في غزة "تتضور جوعًا"، في الوقت الذي يبقى فيه الطعام الذي يحتاجونه "عالقا على الحدود".

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعذر وصول المساعدات إلى السكان، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

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غزة قطاع غزة الصليب الأحمر

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