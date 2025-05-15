74 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 74 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الخميس.

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

وحذرت اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، مطالبة بضرورة استئناف وقف إطلاق النار بشكل عاجل لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع.

وفي ذات السياق، أكدت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن العائلات في غزة "تتضور جوعًا"، في الوقت الذي يبقى فيه الطعام الذي يحتاجونه "عالقا على الحدود".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعذر وصول المساعدات إلى السكان، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.