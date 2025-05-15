الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

لأول مرة، إسرائيل تلغي قرارا بالإخلاء غرب غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ألغت إسرائيل للمرة الأولى، قرارا بإخلاء سكان غرب مدينة غزة، بعد أن كانت قد أصدرت أوامر إخلاء شملت مناطق في حي الرمال الجنوبي، تضمنت مستشفى الشفاء وأربع مدارس تمهيدا لقصفها.

 تنسيق الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وقال مكتب OCHA (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، إنه تلقى من الجانب الإسرائيلي، إخطارا برفع أوامر الإخلاء عن البلوكات التالية  786، 785، 787، 706، 633، في حي الرمال الجنوبي والتي تم الإعلان عنها اليوم.

ولفت المكتب التابع للأمم المتحدة إلى أن قسم الأمن والسلامة (HSS) يتابع الوضع، وفي حال حدوث أي تغيير في الوضع الأمني بالمنطقة، سيتم تقديم التوجيهات المناسبة.

الأوضاع الصعبة التي يعيشها المدنيون في القطاع

يأتي هذا التراجع، في ظل ضغوط دولية وإنسانية متزايدة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها المدنيون في القطاع، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات الأساسية منذ أسابيع.

وكان القرار السابق أثار إدانات واسعة من منظمات حقوقية وأممية اعتبرته تهجيرا قسريا للسكان، فيما تستمر المفاوضات والجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل شامل للصراع في غزة.

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غزة حي الرمال الجنوبي الأراضي الفلسطينية إسرائيل

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