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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ للذهب وسط اقتناص المستثمرين فرصة انخفاض الأسعار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثا على مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3183.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.33 بتوقيت جرينتش.

 وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 3185.60 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أبريل بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 32.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 984.05 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 953.75 دولار.

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