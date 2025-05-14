انهيار أسعار الذهب، الأوقية تتراجع 2% بالسوق العالمية وترقب لتحرك الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، وسط تقييم المتداولين في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي جاءت دون التوقعات، إلى جانب تراجع حدة التوترات التجارية مع الصين.

تراجع أسعار الذهب بالسوق العالمية

وهبط سعر المعدن النفيس بنسبة 2% ليفاقم خسائره المتتالية في السوق العالمية، ليصل سعر الأوقية إلى 3185 دولار، وسط تقارير حول محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن سياسات العملة تسببت بدورها في تراجع الدولار، حيث سجل الذهب تراجعا كبيرا يوم الإثنين، عقب إعلان هدنة تجارية بين واشنطن وبكين، ما دفع المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم بعيدا عن الملاذات الآمنة.

أوضح جاستن لين، المحلل لدى شركة "جلوبال إكس إي تي إف إس"، أن معدلات الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة والصين فاجأت الأسواق بأنها منخفضة أكثر من المتوقع بشكل ملحوظ، وهو ما خفف قلق المستثمرين من مخاطر النمو المرتبطة بالتجارة، مضيفا أنه من المرجح نزوح رؤوس الأموال بعيدًا عن القطاعات الدفاعية والذهب.

هدنة تجارية تحفز شهية المستثمرين

وأعاد التقدم المفاجئ في المحادثات التجارية، الذي أعقب اجتماعًا عُقد في سويسرا في وقت سابق من الأسبوع، شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مما أشعل موجة صعود محا بها مؤشر "إس آند بي 500" الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام.

التضخم الأمريكي أضعف من المتوقع

وكشفت بيانات صدرت أمس الثلاثاء، أن وتيرة نمو الأسعار في الولايات المتحدة خلال أبريل كانت أقل من التوقعات، ما يشير إلى أن الشركات لم تسارع إلى تمرير الأعباء الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة إلى المستهلكين، قد يعزز ذلك حجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام، ما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة بالنسبة للمستثمرين.

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