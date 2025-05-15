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رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الخميس، نظيره منتخب المغرب في الدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري. 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب

واستقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام المغرب في موقعة الليلة حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا.

خط الهجوم: مؤمن شريف ومحمد زعلوك وأحمد شرف.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

غيابات منتخب مصر أمام المغرب

ويفتقد منتخب مصر في مباراته الصعبة أمام منتخب المغرب جناح الفريق المتميز محمد عبدالله الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة، فيما لم يحسم الجهاز الفني موقف عمر خضر لاعب أستون فيلا، من المشاركة أمام المغرب بعد تعرضه مؤخرا للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وإن كان الأقرب غيابه عن المباراة. 

موعد مباراة مصر والمغرب والقناة الناقلة

 وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب المغرب ، اليوم الخميس، على أرضية استاد الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

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