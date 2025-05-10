لاعبو منتخب مصر للشباب يستعدون لغانا ويتعاهدون على حجز تذكرة المونديال (صور)

خاض منتخب مصر للشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته اليوم بفندق إقامته بمدينة الإسماعيلية على مجموعتين تحت اشراف الكابتن أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب وذلك استعدادا للقاء غانا بعد غد بالسويس فى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

ويتطلع لاعبو المنتخب رغم حالة الإرهاق التي يعانون منها والإصابة التى أبعدت عمر خضر عن مران اليوم إلى تجاوز محطة غانا بالروح القتالية والأداء الرجولي خاصة وأنها تعادل بطولة خاصة كونها البوابة الرسمية لحجز تذكرة التأهل إلى المونديال والمرور نحو مربع الكبار لمواصلة المسيرة فى المنافسة على اللقب.

أرقام منتخب مصر في دور المجموعات

ولعب منتخب مصر للشباب فى مجموعته الأولى بالدور الأول ٤ مباريات بينما لعب منافسه القادم ثلاث مباريات.. فاز منتخب الفراعنة فى مباراتين وتعادل فى مباراة وخسر فى مثلها وكانت المحصلة النهائية حصول المنتخبات الثلاثة المتأهلين عن المجموعة على ٧ نقاط بالتساوي ولكن رجحت الأهداف كفة جنوب أفريقيا المتصدر سيراليون الثاني وجاء منتخب مصر ضمن أفضل ثوالث.

مواجهة غانا حياة أو موت

ويعتبر اللاعبون مباراة غانا بمثابة حياة أو موت مع اعتراف الجميع بصعوبتها ولكن الرهان على أصالة معدن احفاد الفراعنة فى مثل هذه المواقف الصعبة والمناسبات الكبرى.

الجهاز الفني لمنتخب مصر

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وأحمد عصام محلل الأداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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