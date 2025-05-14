طريقة عمل مربى المشمش في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل مربى المشمش، مربى المشمش من أشهر أنواع المربى التى عرفها المصريون فهى ذات شعبية كبيرة وتستخدم فى صناعة الحلوى.

وطريقة عمل مربى المشمش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفى موسم المشمش تحرص ربات البيوت على تحضيرها بكميات كبيرة وتخزينها.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل مربى المشمش.

مكونات عمل مربى المشمش:-

كيلو من المشمش الناضج (يفضل أن يكون خاليا من البقع)

700 جرام من السكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل مربى المشمش:-

اغسلى حبات المشمش جيدا.

أزيلي النواة واقطع كل حبة إلى نصفين أو أرباع حسب الرغبة.

ضعى المشمش المقطع في وعاء عميق.

أضف السكر وقلبي جيدا.

غطى الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 6 إلى 8 ساعات (أو طوال الليل) حتى يخرج المشمش عصارته.

ضعى خليط المشمش والسكر في قدر على نار متوسطة.

أضيفي عصير الليمون وابدأى في التقليب.

عندما يبدأ المزيج بالغليان، خففي النار واستمري في التقليب من وقت لآخر.

قومي بإزالة الرغوة التي تتشكل على السطح باستخدام ملعقة.

بعد حوالي 30 إلى 40 دقيقة، خذى ملعقة صغيرة من المربى وضعها في طبق بارد.

إذا تجمدت وأصبحت كثيفة عند تبريدها، فهي جاهزة.

صبى المربى الساخنة في برطمانات زجاجية معقمة.

أغلقيها بإحكام وهي لا تزال ساخنة.

اتركيها لتبرد تماما، ثم خزنيها في مكان بارد وجاف.

يمكن إضافة عود قرفة أو فانيليا أثناء الطهي لمذاق مختلف.

لضمان تعقيم البرطمانات، يمكن غليها في ماء ساخن لمدة 10 دقائق وتركها تجف قبل الاستخدام.

طريقة عمل مربى المشمش

فوائد المشمش للصحة

والمشمش له قيمة غذائية عالية تدفعنا لتناوله باستمرار، ومن فوائد المشمش:-

يعتبر المشمش من أفضل أنماط التغذية التي ينصح بها لراغبى خسارة الوزن الزائد، فيساعد على تحسين معدل الأيض، ويحتوى على كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية.

يتميز المشمش باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تبطئ تطورات الشيخوخة، كما يجدد طبقات الجلد ويزيل التجاعيد ويعطي البشرة مظهرًا مشدودًا ويساهم بصورة ملحوظة في ترطيب الجسم.

المشمش يحتوي على الحديد ويقاوم فقر الدم ولذلك فهو يساعد على تقوية الجسم ويمنع الإرهاق.

المشمش يحافظ على صحة القلب والشرايين بفضل الكمية العالية من الألياف القابلة للذوبان كما أنه يخفض الكوليسترول الضار ويمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فالبوتاسيوم الموجود في المشمش يعمل مثل الكهرباء، ويضمن عمل عضلة القلب بقدر استطاعتها وبقائها بصحة جيدة.

يساعد المشمش على تقوية الأعصاب البصرية في العينين، كما يقلل من خطر الإصابة بمرض "العين المتعلقة" المعروف باسم تحلل الشبكية، وذلك لاحتوائه على الكاروتينات والفيتامينات المختلفة وخاصة فيتامين (أ) وبيتا كاروتين وهى المسئولة عن خفض خطر الإصابة بهذا الاضطراب، كما أنه مفيد لترطيب العين بعد ساعات الصيام في الجو الحار.

يضاعف قدرة الجسم على التخلص من السموم المتراكمة في الأجهزة البيولوجية والأعضاء الحيوية طوال العام، كون المشمش يحتوى على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد المشمش على منح الراحة والقوة للجهاز الهضمي، ويزيل المواد الضارة من الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك كما يساهم بصورة فعالة في امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ويحتوى على ألياف خاصة تساعد على تحطيم الأحماض الدهنية، وإفراز عصارة المعدة لهضم الطعام بصورة سهلة مع ضبط حركة الأمعاء.

تناول المشمش مهم حال مرور الجسم بفترات صعبة مثل العطش أو الجوع لأنه غنى بالألياف والمياه بالإضافة إلى كونه يمنع التعرض للأزمات المفاجأة نتيجة ضعف التروية فهو ينظم مستويات المياه داخل الجسم وخاصة بين الخلايا ويمنع التعرض للنوبات القلبية والدماغية.

يعتبر المشمش حلا طبيعيا لتنظيم ضغط الدم فتناول حصتين منه بين الوجبات الرئيسية يعد مفيدا لمرضى الضغط لأنه يحتوى على البوتاسيوم.

المشمش غني بالكالسيوم الهام لتكوين ونمو العظام ومعالجة الهشاشة، وهو يساعد كبار السن على تحمل مشقة الصلاة دون آلام المفاصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.