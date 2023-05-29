الإثنين 29 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل مربى المشمش في البيت أوفر وألذ من الجاهزة

مربى المشمش الموفرة،
مربى المشمش الموفرة، فيتو

طريقة عمل مربى المشمش في البيت، من الوصفات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بشراء مربى المشمش جاهزة، بعد الارتفاع الشديد في أسعارها في الآونة الأخيرة، وبما أننا لازلنا في موسم المشمش، وأسعار هذه الفواكه بدأت تنخفض عن بداية الموسم، فمن الحيل الجيدة التي يمكن أن تلجأ لها ستات البيوت، هو أن تصنع مربى المشمش في البيت، وتخزينها للاستمتاع بها طوال العام، وبأقل التكاليف.

 

ونقدم في السطور التالية، طريقة عمل مربى المشمش الطبيعية اللذيذة، وبأقل التكاليف، وطريقة عمل كمبوت الخوخ المميز، وبأقل التكاليف أيضا.

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طريقة عمل مربى المشمش بالبيت

مربى المشمش

المشمش من فواكه الصيف اللذيذة، والتي لا تستمتر طويلا، فهو يظهر فجأة، ويختفي سريعا من الأسواق.

إلا أن معظم الأطفال يحبونه، كما يفضلون طعم مربى المشمش، والتي يمكنك صنعها في البيت بكل سهولة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى المشمش اللذيذة، والكمية التالية لعمل كيلو من المشمش، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

 

مقادير‏ مربى المشمش

كيلو مشمش

كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

 

طريقة‏ عمل مربى المشمش

انزعي النوى من المشمش‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من المشمش، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتي يخرج المشمش كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته، ومع التقليب المستمر، حتي يذوب السكر تماما‏.‏

‏ أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.

‏ يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل كمبوت الخوخ

كمبوت الخوخ

الخوخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمفيدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد، إلى جانب أن سعراته الحرارية قليلة، ويحتوي على نسبة عالية أيضا من المياه، ويعشقه الكبار والصغار.

 

ويحبه الأطفال على شكل عصير أو كمبوت، لذا نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل كمبوت الخوخ في البيت، لضمان جودته، وخلوه من أي مواد حافظة.

 

-احضري الكمية التي ترغبين في عملها من الخوخ، واغسليه جيدا.

-ضعي الخوخ في إناء به ما، بحيث يغطي الماء الخوخ بأكمله، ثم ضعيه على النار حتى يغلي، ولكن لا تتركيه بعد الغليان، حتى لا ينضج.

-انشلي الخوخ من الماء الساخن، واتركيه قليلا ليهدأ، ثم انزعي عنه القشر.

-بعد نزع القشر عنه، قومي بتقطيعه إلى شرائح حسب الرغبة، وانزعي عنه البذور.

-ضعي على النار كوبين من الماء، وكوب ونصف من السكر، وعصير نصف ليمونة، وعند الغليان ضعي الخوخ المقطع لمدة 5 دقائق فقط، مع التقليب المستمر، والتخلص من الريم كلما ظهر.

-ارفعي الكمبوت عن النار واتركيه ليبرد، ثم ضعيه بالماء في برطمان نظيف وجاف، واحفظيه بالثلاجة لحين الحاجة لتقديمه لأطفالك أو لضيوفك.

طريقة عمل مربى الفراولة، أوفر من الجاهزة وألذ

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