الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قبل ما تختفي من الأسواق، طريقة عمل مربى الفراولة

مربى الفراولة، فيتو
مربى الفراولة، فيتو

طريقة عمل مربى الفراولة، أصبحنا في نهاية موسم الفراولة، ولذلك حاولي شراءها وتخزينها في صورة مربى لذيذة الطعم، لتقدميها لأفراد أسرتك، فتلك الأكلة لذيذة الطعم، يمكنك صنعها بنفسك في البيت، حتى تضمني جودة مكوناتها، وكذلك لتوفري في الميزانية.

 

طريقة عمل مربى الفراولة، في البيت 

طريقة مربى الفراولة
طريقة مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة، في البيت، من أشهر استخدامات الفراولة، وطرق استغلالها،  وهي من الطرق التي نتوارثها من الأجداد، فاعتادت أن تصنعها النساء قديمًا .


و مربى الفراولة، لها العديد من الاستخدامات إلى جانب مجرد تناولها في سندوتش؛ مثل استخدامها كحشوة للعديد من الفطائر والكيك، وكذلك مع التشيز كيك، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل مربى الفراولة بنفسها، بدلًا من أن تضطر لشراء كميات كبيرة منها، مما قد يؤثر بالسلب في الميزانية، خاصة أن طريقة عمل مربى الفراولة في البيت، غير مكلفة على الإطلاق.

 

مكونات عمل مربى الفراولة:
كيلو من الفراولة مقطع إلى قطع صغيرة
نصف كيلو من السكر
كيس جيلي فراولة
ذرة من ملح الليمون
عصير ليمونة

 

خطوات عمل مربى الفراولة

ويقدم الفيديو طريقة عمل المربى بالاستعانة بكيس من الجيلي، وهو سر عمل المربى في البيت كالجاهزة، فهو الذي يمنحها القوام الثقيل الذي يشبه الجاهزة، إلى جانب اللون الأحمر القاني المميز لمربى الفراولة.
وإضافة ذرة من ملح الليمون هو سر تخزينها لمدة عام كامل، فملح الليمون مادة حافظة طبيعية، إلى جانب إضافة عصير نصف ليمونة، حتى تتماسك أيضا الفراولة.
وبالنسبة لمقدار السكر بالنسبة لمربى الفراولة، فلكل كيلو فراولة، يضاف نصف كيلو من السكر، وهو المقدار المعتدل، والذي يعطي طعمًا لذيذًا، كالجاهزة تمامًا.
بعد تنظيف الفراولة وغسلها جيدا، تقطع حسب الرغبة لقطع صغيرة، ويوضع عليها السكر، وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وتصل إلى ليلة كاملة.
بعد ذلك ترفع الفراولة بالسكر على النار، وعندما تصل إلى درجة الغليان، نجعل النار هادئة، حتى لا تفور.
نلاحظ تكون "ريم" أبيض على السطح، يتم التخلص منه أولا بأول، ثم نضيف عصير الليمون والذي يساعد على تماسك قوام مربى الفراولة، ثم ملح الليمون والذي يقوم بدور المادة الحافظة التي تساعد على الاحتفاظ بمربى الفراولة لمدة عام كامل.
وعندما يمر نصف ساعة، نضيف كيس جيلي الفراولة، مع التقليب المستمر؛ حتى يذوب تمام الذوبان، وسنلاحظ احمرار لون مربى الفراولة، كالجاهزة بالضبط، ثم نرفعها عن النار.
ونتركها لتبرد قليلا، ثم نضعها في البرطمانات، على أن تكون نظيفة وجافة تمامًا، وعندما تبرد تمامًا نضعها في الثلاجة؛ ليتماسك قوامها، وتكون صالحة للأكل. 


ويمكن تخزين مربى الفراولة التي يتم إعدادها في البيت، لفترات طويلة، ولذلك يمكن عمل كميات كبيرة من مربى الفراولة.

 

ويمكنك صنع مختلف أنواع المربى في البيت بأقل التكاليف، وبجودة عالية، وبقيمة غذائية عالية.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مختلف أنواع المربى.


طريقة عمل مربى الجزر، أسهل وأرخص وألذ من الجاهزة

طريقة مربى الجزر
طريقة مربى الجزر

طريقة عمل مربى الجزر، من أصناف المربى التي قد لا تنتشر بشكل كبير، لكنها من أصناف المربى لذيذة الطعم، كما أنها مغذية، ومفيدة للصحة، كما أن صنعها في البيت لن يكلفك الكثير.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل مربى الجزر، بخطوات بسيطة ونتيجتها مبهرة ومضمونة.

 

مقادير عمل مربى الجزر اللذيذة

كيلو جزر مقشر ومبشور
4 كوب سكر
3 كوب ماء
عصير ليمونة
بشر برتقالة
عود قرفة

 

طريقة التحضير وخطوات عمل مربى الجزر

1. في قدر على النار، يوضع الجزر، السكر والماء ليغلي ثم تخفف الحرارة ويترك حتى تجف الماء مع الحرص على إزالة الرغوة التي تظهر على وجه الخليط.
2. يضاف عصير الليمون، برش البرتقال، القرفة ويترك الخليط ليغلي ويسمك قوامه.
3. يرفع القدر عن النار، يترك ليبرد قليلًا ثم يوضع مربى الجزر في علب زجاجية ويحكم إقفالها.

 

نصائح وإضافات لطعم أغنى لمربى الجزر

* يمكن إضافة بعض النكهات الأخرى مثل الفانيليا أو الحبهان أو جوزة الطيب.
* يمكن استخدام عصير البرتقال بدلًا من الماء.
* يمكن التحكم في كثافة المربى حسب الرغبة عن طريق زيادة أو تقليل كمية السكر.

 

طريقة عمل مربى التين،  للتوفير في الميزانية

طريقة عمل مربى التين، من الوصفات التي يمكنك إعدادها في البيت بكل سهولة، لأنها توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بشراء مربى التين جاهزة، إلى جانب أنها مضمونة، وخالية من أي مواد حافظة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى التين، في البيت زي الجاهزة، وبأقل التكاليف والنتيجة مبهرة.

أول خطوة لعمل مربى التين، أن تحاولي شراء التين في ناضجا بما فيه الكفاية، اشتري ما يحلو لكي من كميات.

والكمية التالية لعمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

 

مقادير عمل مربى التين‏

كيلو تين
نصف كيلو سكر سنترفيش‏
عصير ليمونة

 

خطوات عمل مربى التين

اغسلي التين جيدا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.
احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.
اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتي يخرج التين كل ما فيه من ماء.
ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتي يذوب السكر تماما‏.‏
أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.
‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.
ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.
يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.
وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل مربى المشمش
 

مربى المشمش الموفرة
مربى المشمش الموفرة

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى المشمش اللذيذة، والكمية التالية لعمل كيلو من المشمش، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

 

مقادير‏ مربى المشمش

كيلو مشمش
كيلو سكر سنترفيش‏
عصير ليمونة

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بـ "الصوص" البيتي

طريقة عمل البان كيك، وصفة سريعة التحضير لإفطار وعشاء مميز لأطفالك

طريقة‏ عمل مربى المشمش

انزعي النوى من المشمش‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.
احضري إناء، وابدئي في وضع طبقة من المشمش، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.
اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج المشمش كل ما فيه من ماء.
ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماما‏.
أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.
‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.
ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.
‏ يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.
وبالهنا والشفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطوات عمل مربى الفراولة طريقة تحضير مربى الفراولة مربى الفراولة منزلي طريقة عمل عمل مربى الجزر طريقة عمل مربى الفراولة

مواد متعلقة

طريقة عمل البان كيك، وصفة سريعة التحضير لإفطار وعشاء مميز لأطفالك

طريقة عمل المبكبكة، أسرع وجبة غداء لأسرتك

طريقة عمل الآيس كوفي، في البيت وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكيكة، أسهل وألذ تحلية في العيد

الأكثر قراءة

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة 10 جنيهات وارتفاع مزلزل بالموز والبطيخ

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي 25 جنيها وانخفاض البوري

نزاع على العلامة التجارية يتحول لمحاكمة 7 أطباء بتهمة الإهمال في وفاة مارادونا

تحركات عسكرية ضخمة تتحرك من مصراتة باتجاه طرابلس، والمجلس الرئاسي الليبي يحذر

منوعات

المزيد

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

السلطات الهندية تعتقل سائحا أمريكيا حاول التواصل مع أكثر قبيلة انعزالية بالعالم

مشهد صادم للحظة موت مواطن يمنى من الجوع بجوار طفله (فيديو)

جراديشار لاعب الأهلي يزور الأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 10% (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية