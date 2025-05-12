الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

وكيل التعليم بالإسماعيلية يوجه بتكثيف الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وجه أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.  

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توجيهات بتوفير بيئة امتحانية  

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة للطلاب، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، داعيًا إلى مواصلة الجهود والعمل بروح الفريق لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وكان أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أجرى، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية لعدد من المدارس بمختلف المراحل التعليمية اليوم، وذلك لمتابعة سير الدراسة وانتظام الامتحانات العملية والوقوف على مدى جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

المدارس المستهدفة من الزيارة 

شملت الزيارة مدرستي الشهيد محمد السماك للتعليم الأساسي،  وفاطمة الزهراء الإعدادية بنات، التابعتان لإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، يرافقه اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وأحمد الشريف مدير إدارة جنوب التعليمية.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد الفصول الدراسية 

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، حيث اطمأن على انتظام الحصص الدراسية والتزام المعلمين بخطط التدريس، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارات المدارس في تطبيق الإجراءات التنظيمية والتربوية بما يسهم في رفع كفاءة التعليم. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

استطلاع آراء الطلاب 

كما حرص وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على استطلاع أداء الطلاب للامتحانات العملية في عدد من المواد، شملت مادة العلوم والحاسب الآلي، إضافة إلى الأنشطة المدرسية مثل الاقتصاد المنزلي، الصحافة، المسرح، التربية الرياضية، المجال الصناعي، والمكتبة، حيث أكد على أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم. 

 

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم العملي والتطبيقي لتعزيز الجانب المهاري إلى جانب الجانب النظري. 

 

 

 

 

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