الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا تنفيذ إزالة طوابق مخالفة بالأحياء (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات بحي أول، ودورين مخالفين بعقار آخر بحي ثان مدينة الإسماعيلية. 

حملات بيئية للتفتيش على المحال التجارية في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: المدينة الرياضية الأولمبيةتتمتع بمقومات طبية ومنشآت مهنية وفندقية

بدء أعمال الازالة 

حيث بدأت الأعمال، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لأحياء أول وثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ عدد من حالات الإزالة 

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص. 

 

مشددًا: "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء". 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

معلومات حول العقارات الصادر لها قرارات إزالة 

الجدير بالذكر، أن العقار الكائن بدائرة حي أول مدينة الإسماعيلية بشارع طارق بن زياد، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار الرابع، الخامس، والسادس "قبل صدور قانون التصالح"، مع بناء ثلاثة أدوار مخالفة (السابع، الثامن، والتاسع) عقب صدور قانون التصالح، وقامت الوحدة المحلية لحي أول بوقف الأعمال وتحرير مخالفات أكثر من مرة لعدم التزام صاحب العقار، والذي واصل أعمال البناء بالمخالفة لقوانين البناء والتراخيص. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

إصدار ترخيص بناء 

ويخص العقار الكائن بحي ثان مدينة الإسماعيلية (قطعة ٦٣ب) أرض المزادات، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية وملحق خدمات. 

 

وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار السادس والسابع، وتم رفض التصالح لقيام مالك العقار ببناء الأدوار المخالفة عقب إصدار قانون التصالح. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية إزالة أدوار مخالفة لجنة التغيرات المكانية

مواد متعلقة

سيدات القومي للمرأة بالإسماعيلية يصنعن مشغولات يدوية صديقة للبيئة (فيديو)

حملات بيئية للتفتيش على المحال التجارية في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: المدينة الرياضية الأولمبيةتتمتع بمقومات طبية ومنشآت مهنية وفندقية

الموجة 26.. إغلاق 4 شوارع لإخلاء وإزالة عقار مخالف في الإسماعيلية (بث مباشر)

الأكثر قراءة

حسام البدري يكشف انفراجة في أزمة عودة الرياضيين المصريين من ليبيا

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

وزير التعليم: إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025

هدية سعودية ثمينة، 10 من أثرياء العالم تقفز ثرواتهم 43 مليار دولار في ساعات

استغرق ساعتين، ترامب يكشف تفاصيل اجتماعه المغلق مع أمير قطر

بالتصفيق مرتين، ترامب يثير الجدل فور وصول طائرته إلى الدوحة (فيديو)

قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

زلزال مايو 2025 V.S أكتوبر 1992 (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الحمل بأنثى في ليلة الجمعة، ردديه

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالحظ السعيد وسماع أخبار مفرحة

ماذا قال الشعراوي عن سبب حدوث الزلازل؟ إمام الدعاة يتحدث عن الكوارث الطبيعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية