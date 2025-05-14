محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيًّا تنفيذ إزالة طوابق مخالفة بالأحياء (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لثلاثة أدوار مخالفة بأحد العقارات بحي أول، ودورين مخالفين بعقار آخر بحي ثان مدينة الإسماعيلية.

بدء أعمال الازالة

حيث بدأت الأعمال، تحت إشراف اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية لأحياء أول وثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ عدد من حالات الإزالة

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء وشروط التراخيص.

مشددًا: "لن نسمح بتهديد أرواح المواطنين أو الاستهانة بقوانين البناء".

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

معلومات حول العقارات الصادر لها قرارات إزالة

الجدير بالذكر، أن العقار الكائن بدائرة حي أول مدينة الإسماعيلية بشارع طارق بن زياد، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار الرابع، الخامس، والسادس "قبل صدور قانون التصالح"، مع بناء ثلاثة أدوار مخالفة (السابع، الثامن، والتاسع) عقب صدور قانون التصالح، وقامت الوحدة المحلية لحي أول بوقف الأعمال وتحرير مخالفات أكثر من مرة لعدم التزام صاحب العقار، والذي واصل أعمال البناء بالمخالفة لقوانين البناء والتراخيص.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

إصدار ترخيص بناء

ويخص العقار الكائن بحي ثان مدينة الإسماعيلية (قطعة ٦٣ب) أرض المزادات، تم إصدار ترخيص له لبناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية وملحق خدمات.

وقام مالك العقار بتقديم طلب تصالح للأدوار السادس والسابع، وتم رفض التصالح لقيام مالك العقار ببناء الأدوار المخالفة عقب إصدار قانون التصالح.

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