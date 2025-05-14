حماس: قصف المنازل وارتكاب المجازر لن يجلب لنتنياهو النصر

وصفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر بالسلوك الوحشي الفاشي الذي لن يجلب لنتنياهو أيا من أشكال النصر.

وأوضحت حركة حماس أنه بينما يسعى الوسطاء إلى وقف إطلاق النار يسارع الإرهابي نتنياهو لتصعيد العدوان والمجازر في حق المدنيين.

واستشهد فلسطيني جراء قصف مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بسقوط 80 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم منهم 58 بمدينة غزة وشمال القطاع و125 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء: “إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 52 ألفا و928 شهيدا و119 ألفا و846 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن استشهاد 29 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية على شمال وجنوب القطاع.

25 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات الآخرين

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن 25 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات الآخرين في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأضاف بصل في تصريحات لوكالة فرانس برس، أوردتها صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أن أربعة فلسطينيين آخرين استشهدوا إثر غارة إسرائيلية على غرب خان يونس، جنوبي القطاع.

توقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي

وبعد يوم من توقف قصير الأمد لإطلاق النار من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر، أسفر القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفى في خان يونس أمس عن استشهاد 28 شخصًا على الأقل، بحسب الدفاع المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.