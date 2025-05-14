كفر الشيخ الأشرس والنساء وذوي الهمم ينافسون بقوة، أبرز المرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أمس الثلاثاء، القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة الجامعات الخمس، بني سويف وكفر الشيخ والغردقة ومطروح والعريش، والتي سبق وأعلن المجلس عن فتح باب الترشح على رئاستها في 20 إبريل الماضي.

وحدد المجلس جدول زمني، يبدأ بتقديم أوراق الترشح، وإعلان القائمة المبدأية، وتلقي الطعون، واجتماع لجنة البت في الطعون، وإعلان القائمة النهائية للمرشحي، ثم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء لجنة اختيار القيادات الجامعية، لتبدأ بعدها مرحلة إجراء المقابلات الشخصية بين المرشحين.

وكشفت القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة الجامعات الخمس، عن احتدام المنافسة، خاصة مع وجود مرشحين من ذوي المناصب الجامعية المرموقة، مابين رؤساء جامعات، وقائمين بعمل رؤساء جامعات، وعمداء كليات.

وتشهد قوائم المرشحين لرئاسة الجامعات لأول مرة، وجود قوي للمرأة، حيث ترشحت 4 سيدات من أعضاء هيئة التدريس، من بينهن ثلاثة على رئاسة جامعة بني سويف، بالإضافة إلى ذوي الهمم، وجميعهم ينافسون بقوة على رئاسة الجامعات.

ويستعرض فيتو في هذا التقرير أبرز وأهم المرشحين على رئاسة كل جامعة، وأصحاب الفرص الأقوى بينهم.

أبرز المرشحين على منصب رئيس جامعة بني سويف

تقدم لرئاسة جامعة بني سويف، 16 مرشح بشكل نهائي، يأتي على رأسهم الدكتورة هبة فاروق سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والتي شغلت منصب وكيل كلية الصيدلة بجامعة بني سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 5 أعوام، وصدر لها قرار جمهوري عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كانت تشغل منصب قائم بعمل عميد الكلية.

وتم التجديد لها لمدة ثلاث سنوات أخرى في عمادة صيدلة بني سويف، وتعتبر أول سيدة تتولى رئاسة جامعة تكنولوجية.

المرشح الثاني لرئاسة الجامعة، هو الدكتور طارق على محمد حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والذي تولى مهام الإشراف على كلية السياحة والفنادق، بقرار من رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، كما أنه شغل منصب عميد معهد ابحاث وتطبيقات الليزر، ويعد من المرشحين بقوة لتولي رئاسة الجامعة.

ومن بين أبرز المرشحين أيضا، الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية السابق، وشغل ندا منصب عميد كلية الهندسة بجامعة بني سويف، كما عمل مستشارا ثقافيا مديرا لمكتب البعثة التعليمية لمصر بالهند ومشرفا على المركز الثقافي المصري بنيجيريا، ومستشارا لوزير النقل ومحافظ القاهرة.

من أهم المرشحين على رئاسة الجامعة أيضا، الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن، عميد كلية الحقوق ببني سويف، والذي شغل المنصب عام 2024 بقرار جمهوري، لمدة ثلاث سنوات، وكان عميدا لكلية القانون جامعة المدينة عجمان من 2013 إلى 2023.

ويبرز كذلك اسم الدكتور عبد اللطيف هشام، عميد كلية الزراعة جامعة بني سويف، كأحد أهم المرشحين، إضافة إلى الدكتور الحسين محمد عبد اللطيف، القائم بأعمال عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقة.

أبرز المرشحين على رئاسة جامعة مطروح

من اللافت أن القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة مطروح، ضمت 4 أسماء فقط.

وجاء على رأس المرشحين، وصاحب الفرص الأقوى، الدكتور عمرو أحمد المصري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكان المصري يشغل منصب عميد كلية الهندسة، بجامعة مصر للمعلوماتية.

كذلك يأتي الدكتور إبراهيم محمد كمال أباظة، عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئة بجامعة مطروح، من أبرز المرشحين.

أبرز المرشحين على رئاسة جامعة العريش

تقدم لرئاسة جامعة العريش 8 مرشحين من أبرزهم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والذي صدر له قرار جمهوري كرئيسا للجامعة، في مارس 2021، والذي يطمح في فترة ولاية ثانية.

ومن بين أبرز المرشحين أيضا، والذي ينافس بقوة، الدكتور حاتم سلامة، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع جامعة العريش، والملقب بعميد الأدب الانجليزي، وطه حسين القرن الواحد والعشرين.

ومن المعروف عن سلامة، أنه من ذوي الهمم وتحدى إصابته بفقدان البصر، ووصل إلى منصب وكيل كلية الأداب، ويمتلك قدرات تكنولوجية عالية، تمكنه من تطوير وتعريب تطبيقات الأندرويد، كما أنه شارك في العديد من الندوات التوعوية بالمبادرات الرئاسية، مثل حياة كريمة، وغيرها.

وكان سلامة قد ترشح لرئاسة الجامعة من قبل، عام 2021، إلا أنه لم يحالفه الحظ، ليعاود الترشح مرة أخرى الآن.

ويبرز أيضا اسم الدكتور محمود علي أحمد السيد، عميد كلية التربية جامعة العريش.

أبرز المرشحين على رئاسة جامعة الغردقة

تختار جامعة الغردقة، المنشقة حديثا عن جامعة جنوب الوادي، رئيسها للمرة الأولى، وتقدم للترشح على رئاستها 6 مرشحين، نرصد أبرزهم في هذا التقرير.

يأتي الدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل، القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة، على رأس المرشحين، ويتمتع بفرص قوية، وقد صدر له القرار الوزاري بعد موافقة مجلس الوزراء على فصل فرع الغردقة عن جامعة جنوب الوادي، لتصبح الغردقة جامعة مستقلة.

وشغل أبو الفضل عدة مناصب منها، وكيل كلية التربية بجامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، ثم مشرفًا على الكلية، ثم عميدًا لها قبل أن يُعين نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون فرع الغردقة.

الدكتور محمد أبو المجد سالم، أحد أهم المرشحين، وهو من أبناء جامعة أسيوط، وهو القائم بعمل عميد معهد جنوب مصر للأورم.

ويبرز أيضا اسم الدكتور أشرف محمود أحمد، عميد كلية التربية بجامعة الغردقة.

أبرز المرشحين لرئاسة جامعة كفر الشيخ

تشتد المنافسة على رئاسة جامعة كفر الشيخ، التي تقدم لرئاستها 10 مرشحين، من بينهم 2 من نواب رئيس الجامعة وعمداء، وقائمين بعمل عمداء.

من بين أبرز المرشحين، الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي عُين وكيلًا لكلية الطب لكلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع لمدة 3 سنوات من ديسمبر عام 2012 حتى عام 2015، وصدر له قرار جمهوري بالتعيين عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، في مارس عام 2017، وحظى بتجديد الثقة عميدًا لكلية الطب البيطري لفترة ثانية في يونيو عام 2020 إلى أن صدر له قرار جمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

أما المرشحة الثانية فهي الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهي أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

تولت دكتورة أماني شاكر منصب وكيل كلية التربية النوعية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مارس عام 2010، ثم عينت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في أغسطس عام 2011، حتى وصلت إلى منصب عميد كلية التربية النوعية في عام 2017، إلى أن صدر لها قرار جمهوري بتعيينها نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تشغل الدكتورة أماني محمد شاكر، حاليًا منصب مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، منذ عام 2021.

أيضا يبرز اسم الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، والاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، والذي يتمتع بسيرة ذاتية مرموقة علميا وأكاديميا، من حيث المشاركة في أبحاث ومشروعات بحثية عديدة ومتنوعة، والحصول على عدة جوائز في النشر العلمي.

وشغل هليل منصب رئيس قسم الهندسة الكهربائية بجامعة كفرالشيخ في2013، ثم وكيلًا لكلية الهندسة في 2019، ثم عميدًا لكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ في، 2020، حتى تم التجديد له عام 2024.

الدكتور وليد محمد عفيفي، عميد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، واحدا من أهم المرشحين أيضا، وقد صدر له قرار العمادة عام 2024، لمدة ثلاث سنوات، وكان يشغل منصب وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.

ويتمتع الدكتور وليد البحيري بسمعة أكاديمية طيبة أيضا، تدفعه للمنافسة على منصب رئيس الجامعة، حيث تم التجديد له عميدا لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ عام 2022، وكان يشغل منصب وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 17 يوليو 2017م، إلى أن صدر قرارا جمهوريا بتعيينه عميدًا لكلية الآداب في أغسطس 2019 للمرة الأولى،وله العديد من الأبحاث العلمية المرقومة في الآثار الإسلامية.

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