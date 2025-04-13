الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

مفتي الجمهورية يصل شمال سيناء لعقد ندوات لطلاب جامعة العريش

مفتي الجمهورية يصل
مفتي الجمهورية يصل شمال سيناء لعقد ندوات لطلاب جامعة العريش

يجري الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عددا من اللقاءات داخل محافظة شمال سيناء بعد وصوله صباح اليوم للمحافظة وكان في استقباله عدد من قيادات مديريات الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم.

ويشمل برنامج زيارة مفتي الجمهورية إلى العريش، إلقاء محاضرة حول "حرب الشائعات" في قاعة المدينة الشبابية، بحضور طلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار توعية النشء بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع.

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كما يتضمن البرنامج إلقاء محاضرة أخرى بجامعة العريش حول "التطرف وأثره على المجتمع"، بالإضافة إلى زيارة ميدانية لمستشفى العريش العام، يلتقي خلالها المفتي المرضى والمصابين الفلسطينيين للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكيد على دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية.

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