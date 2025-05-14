الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

حملات بيئية للتفتيش على المحال التجارية في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

شنت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية،  حملة للمرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال بيع الدواجن الطازجة واللحوم المجمدة ومحال بيع وشوي الأسماك ومحال بيع المأكولات الشعبية والمخابز ومغاسل السيارات؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة. 

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تنظيم حملة بيئية بالاشتراك مع الوحدة المحلية 

 من جانبها أكدت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين وقسم الإشغالات والمعاملات، وإدارة شئون البيئة بالمركز والمدينة، للقيام بالتفتيش على تلك المحال في مركز ومدينة القصاصين. 

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وأكدت أنه تم التنبيه على أصحاب تلك المحال التجارية بضرورة استخراج رخصة لمزاولة النشاط والحصول على الموافقة البيئية مع ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية بكل نشاط، وفي حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وأضافت أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة إدارة شئون البيئة للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بكل نشاط بالمراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية.
 

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب المحال التجارية من الأضرار الناجمة من عدم تطبيق الاشتراطات البيئية وضرورة الحفاظ على البيئة. 

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الاشتراطات البيئية المخالفات البيئية

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