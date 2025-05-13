محافظ الإسماعيلية يعلن الانتهاء من ملف التعديات والعشوائيات بنادي المنتزه (صور)

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من ملف التعديات والكرفانات العشوائية بنادي المنتزه نطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

تنفيذ حملة أمنية مكبرة

تم تنفيذ حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وبحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة إزالة التعديات والكرفانات العشوائية بنادي المنتزه بمعدات وآلات الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية وأحياء أول وثان الإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

توفير مكان حضاري بديل

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تنفيذ الإزالات جاء عقب توفير مكان حضاري بديل، يضمن الحفاظ على مصدر دخل المنتفعين، وتقديم الخدمات للمواطن الإسماعيلي بالشكل اللائق، ويحافظ على الطابع والطراز الحضاري الذي تتميز به محافظة الإسماعيلية.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وكانت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، شنت في وقت سابق، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث وإزالة النباشين، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ وحي ثالث الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وفي حضور مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، ونائب رئيس حي ثانِ ونائب رئيس حي ثالث وممثل شرطة المسطحات والبيئة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

الأماكن المستهدفة من الحملة

وشملت الحملة المرور على عدة مناطق منها: شارع السكة الحديد، أمام السلم الأزرق، شاري البحري، منطقة التكوين المهني، خلف المخبز الآلي، ميدان إندونيسيا، هذا إلى جانب الطريق الدائري وطريق الغابة وداخلها وأمام نادي السلام وأمام مدرسة السلام الابتدائية وتقاطع هدى شعراوي والغابة حي السلام.

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