تحرير 154 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق مدن وقرى الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع التجار التحار، والتصدي لتداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 154 مخالفة تموينية متنوعة، منها 51 مخالفة لقطاع المخابز، ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة أدوات العجين، و103 مخالفات تموينية متنوعة لقطاع المحال التجارية والأسواق.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي 6 شكائر دقيق بلدي من المخصص للمخابز زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 300 كيلو جرام، قبل بيعها في السوق السوداء، و١٨٥ كيلو جرام حلوى منتهية الصلاحية، كما تم ضبط تاجر تمويني تصرف في كمية من السكر التمويني بمقدار 300 كيلو و400 زجاجة زيت، كما تم التحفظ علي 200 كيلو جرام سكر تمويني، و120 زجاجة زيت تمويني، و300 كيس مكرونة، لدي أحد فروع جمعيتي قبل تهريبها للسوق السوداء، و650 عبوة (مقرمشات ذرة، شيبسى، كيك) منتهية الصلاحية، كم أن التحفظ علي 15 كيلو جرام (قطع دجاج، عجينة حوواشى، لحوم مفرومة) فاسدة.

متابعة الأنشطة التجارية المختلفة

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، كما تابعت توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، انه تم أيضا متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة،. الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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