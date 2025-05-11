الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

تحرير 42 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي اسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر إلي أسواق الفيوم، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة التموينية علي اسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 42 مخالفة تموينية في قطاع الأسواق والمخابز،  منها 15 مخالفة  للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين، و27 مخالفة لقطاع الأسواق والمحال التجارية، كما تم التحفظ علي  560 عبوة (مشروبات غازية، عصائر، جبنه مطبوخة، سناكس) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

متابعات الحملة التموينية علي الاسواق

 وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم متابعة المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم  جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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 كما تابعت الحملة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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