بالأسماء، إصابة 5 أشخاص أثناء إطفاء حريق في مطعم بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، أثناء السيطرة على حريق شب في مطعم بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

أسماء المصابين

كان قد نشب حريق في مطعم بمدينة الفيوم، وانتقلت علي الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران، وأثناء أكفاء الحريق أصيب 5 أشخاص بحروق في اليدين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم نُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وهم: "محمد أحمد محمد السيد " 29 سنة، مصاب بحروق بالقدم اليسرى حوالي 10% درجة أولى، و" محمد علي محمد " 25 سنة، مصاب بحروق باليدين حوالي 10% درجة أولى، و"عبد الرحمن عيد عراقي " 23 سنة، مصاب بحروق بأصابع اليدين حوالي 10% درجة أولى، وتم نقلهم إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام، و"وسام رجب عبد النعيم سيد " 32 سنة، مصاب بحالة اختناق، و" فارس عصام الحريري " 27 سنه مصاب بحالة اختناق وتم إسعافهم بقسم الاستقبال

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

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