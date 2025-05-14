الكيلو بـ340 جنيه، الفيوم تطلق غدا مبادرة لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه سيتم غدا الخميس، تدشين مبادرة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وتستمر لمدة أربعة أسابيع، من خلال 8 منافذ ومحال جزارة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

المشاركون في المبادرة

وأضاف محافظ الفيوم، أن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، ورجال الأعمال، بإشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وتشمل عمليات الإشراف والمتابعة شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

اسعار ومواعيد البيع

وتابع محافظ الفيوم، أن سعر البيع للمواطنين سيكون 340 جنيهًا للكيلو من اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة، وقد تم اختيار منافذ البيع بالقرب من مواقف سيارات الأجرة لضمان وصول المبادرة إلى أكبر عدد من أبناء المحافظة.

خريطة المنافذ والمحال المشاركة في المبادرة

وأشار محافظ الفيوم، الي أن البيع يستمر بالمنافذ ومحال الجزارة الشريكة، يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ، وسيتم تنفيذ المبادرة في أسبوعها الأول من المرحلة الحالية من خلال 8 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 7 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وجزارة أسامة زحلان، بمنطقة التفتيش، وهايبر عرفه ماركت بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب حمزاوي بشارع بطل السلام أمام المحكمة، وهايبر غلاب بمنطقة المسلة، بجوار مطعم مفرح، وهايبر غلاب بمنطقة المشتل، أمام كلية التربية، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفه ماركت بشارع الجمهورية.

المبادرة تأتي ضمن المبادرات القومية لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وقد تم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.

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