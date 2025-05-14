قصة مرضه هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة المصور محمد عبد الله العزوني بعد صراع مع السرطان

وفاة مكافح مرض السرطان، حالة من الحزن الشديد انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عند إعلان خبر وفاة المصور محمد عبد الله العزوني، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان، الأمر الذي أصاب متابعيه ومحبيه وأصدقاءه بصدمة كبيرة.

وكان المصور الشاب محمد عبد الله قد أصيب بـمرض السرطان، لكنه كان من المحاربين لهذا المرض، لكن القدر لم يمهله كثيرًا، وانتصر السرطان على المصور المكافح محمد عبد الله، الذي كان يحمل آمالًا وأحلامًا كبيرة بداخله، ويرسم مستقبلًا باهرًا لنفسه في مجال التصوير.

وفاة المصور محمد عبد الله، فيتو



عانى المصور الشاب محمد عبد الله من مرض السرطان، لكنه كان يرفض الاستسلام، لكن حالته الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة، ودخل في غيبوبة، وأعلن اليوم عن وفاته، الأمر الذي أصاب محبيه وأصدقاؤه والعديد من النشطاء بالصدمة، لفقدهم أحد المناضلين والمكافحين ضد مرض السرطان.

جدير بالذكر أن محمد عبد الله كان مصورًا موهوبًا وملهمًا، حيث شارك متابعيه عبر فيسبوك تفاصيل رحلته مع المرض، موضحًا أنه كان يعاني من سرطان الدم الليمفاوي الحاد (T-ALL)، وهو نوع نادر وشرس من السرطان. ورغم المعاناة، أظهر شجاعة وإصرارًا في مواجهة المرض، حيث خضع لعملية زراعة نخاع بتكلفة 600 ألف جنيه، تلتها جلسات علاج كيماوي مكلفة، لكنه لم يستجب للعلاج للأسف.

وكان محمد مصدر إلهام للكثيرين، حيث شارك تجربته بشفافية وأمل، مما جعله قريبًا من قلوب متابعيه. رحيله خسارة كبيرة للمجتمع الفني والإعلامي.

وكتب النشطاء ينعونه قائلين "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون"





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