بعد وفاة شيكا، أعراض وأسباب الإصابة بسرطان المستقيم

توفى اليوم لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم، حيث تسبب في تغيير ملامح إبراهيم شيكا وخسارة وزنه خلال الشهور الأخيرة قبل وفاته.

وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

تقدم "فيتو" أهم طرق الوقاية من سرطان المستقيم، وطرق العلاج، وهل يمكن الشفاء من سرطان المستقيم أم لا؟.

ما هو مرض سرطان المستقيم؟

ومرض سرطان المستقيم هو سرطان يبدأ في المستقيم وتشمل أعراضه برازًا دمويًا، وألمًا في الأمعاء، وإمساكًا وتكون توقعات الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان جيدة جدًا في مراحله المبكرة، ولكنها قد تكون سيئة للغاية في مراحل لاحقة.

سرطان القولون والمستقيم هو أي سرطان يصيب القولون أو المستقيم، والقولون والمستقيم متصلان فالقولون هو الأمعاء الغليظة، والمستقيم يربط القولون بفتحة الشرج.

وقد يُصاب بعض الأشخاص بسرطان القولون وسرطان المستقيم في نفس الوقت بحسب. Medical health news

أعراض سرطان المستقيم

قد يكون سرطان المستقيم بدون أعراض وقد يظهر أيضًا مع مجموعة متنوعة من الأعراض.

تشمل هذه الأعراض:

تغيرات في عادات الأمعاء

دم أحمر فاتح في البراز أو حول المستقيم

ألم في الأمعاء

إفرازات مخاطية

إمساك

مع تطور سرطان المستقيم، قد تنتقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم

عندما ينتشر السرطان بهذه الطريقة، يمكن أن يؤثر على وظائف أعضاء أخرى. يمكن أن يظهر هذا بأشكال مختلفة، حسب العضو المصاب.

أسباب سرطان المستقيم

في حالة الإصابة بسرطان المستقيم، تبدأ خلايا المستقيم بالنمو بشكل خارج عن السيطرة وقد تنمو بسرعة كبيرة، أو تكبر بشكل كبير، أو تتكاثر بمعدل سريع كما قد تنمو لتصبح خلايا مختلة وظيفيًا.

يحدث سرطان المستقيم عندما تطرأ تغييرات على حمضها النووي (DNA) ويُعطل هذا الحمض النووي المتغير نمو الخلايا الطبيعي، مما يُسرّعه في كثير من الأحيان، مسببًا سرطان المستقيم.

يمكن أن يرث الشخص هذه التغييرات وقد يُصاب بها أيضًا بسبب عوامل بيئية أو متعلقة بنمط الحياة.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان المستقيم

عوامل خطر الإصابة بسرطان المستقيم هي عوامل تشير إلى خطر أعلى من المتوسط ​​للإصابة بهذه الحالة، وهي ليست بالضرورة أسبابًا لسرطان المستقيم، وتشمل:

تجاوز سن الخمسين

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المستقيم

تدخين التبغ

تناول الكحول

السمنة

تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة

استخدام العلاج ببدائل الأندروجين

الخضوع لاستئصال المرارة



كيف يشخص الأطباء سرطان المستقيم؟

كما يُشير المعهد الوطني للسرطان (NCI)، قد يستخدم الأطباء عدة اختبارات تشخيصية لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بسرطان المستقيم. تشمل هذه الاختبارات:

الاستفسار عن التاريخ الطبي الشخصي والعائلي

الفحص السريري

الفحص الرقمي للمستقيم

تنظير القولون

خزعة.

تبحث اختبارات أخرى عن علامات ورم مختلفة، وهي مواد كيميائية يُكوّنها الجسم استجابةً للسرطان.

على سبيل المثال، يبحث فحص الكيمياء المناعية عن مستضدات مُحددة في أنسجة الجسم ويقوم فحص المستضد السرطاني الجنيني بنفس العملية، ولكنه يُجري فحصًا للدم.

كيف يُعالج الأطباء سرطان المستقيم؟

عند تشخيص إصابة شخص ما بسرطان المستقيم، يُحدد أخصائي السرطان أفضل خطة علاج مُمكنة وكما يُوضح المعهد الوطني للسرطان، قد يشمل ذلك خيارات العلاج التالية:

الجراحة

العلاج الإشعاعي

العلاج الكيميائي

المراقبة النشطة

العلاج المُوجّه

العلاج المناعي

قد يُوصي الأطباء بالعديد من العلاجات. تعتمد خطة العلاج المُحددة على نوع السرطان الذي يُعاني منه الشخص وصحته العامة.

سرطان المستقيم

ما هي توقعات سرطان المستقيم؟

وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان (ACS)، يبلغ متوسط ​​معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات للأشخاص المصابين بسرطان المستقيم 68% وهذا يعني أن لدى الشخص فرصة 68% للعيش لمدة 5 سنوات أخرى مقارنةً بمن لا يعانون من سرطان المستقيم.

ومع ذلك، يعتمد مستقبل الشخص المصاب بهذه الحالة بشكل كبير على مرحلتها:

يبلغ معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات لسرطان المستقيم الموضعي 90%.

يبلغ معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات لسرطان المستقيم المنتشر 74%.

يبلغ معدل البقاء النسبي لمدة 5 سنوات لسرطان المستقيم البعيد 17%.

هل سرطان المستقيم قابل للشفاء؟

يمكن للجراحة أحيانًا علاج سرطان المستقيم في مراحله المبكرة بمفردها.

يُعتبر الأطباء مريض السرطان تم شفائه في حالة:

اختفى السرطان

لم يعد الشخص المصاب بالسرطان بحاجة إلى العلاج

لا يُفترض أن يعود السرطان

قد يستخدم الطبيب مصطلح "الشفاء التام" بدلًا من "الشفاء" هذا يعني أنه لا توجد أي علامات على السرطان وقد يعتبر أخصائيو الرعاية الصحية أن الشخص قد شُفي من السرطان إذا ظل في حالة شفاء تام لمدة ٥ سنوات على الأقل.

هل يمكن الوقاية من سرطان المستقيم؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان المستقيم باتباع الإجراءات التالية:

الخضوع لفحوصات دورية لسرطان المستقيم بدءًا من سن 45 عامًا

اتباع نظام غذائي منخفض الدهون الحيوانية وغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة

ممارسة النشاط البدني

الحفاظ على وزن معتدل

تجنب الكحول والتبغ.

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