الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، يرافقه المهندس أمين شوقي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومجموعة من قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهل نائب وزير الإسكان الزيارة التفقدية بعقد اجتماع موسع بمحطة معالجة قرية ميت جابر بمركز بلبيس، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث أكد نائب وزير الإسكان، ضرورة العمل الدائم لرفع كفاءة الروافع والخزانات بشكل خاص وجميع مكونات منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام، والاستغلال الأمثل للاستثمارات القائمة لتحقيق الاستفادة القصوى.

كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، احتياجات المراكز والقري بمحافظة الشرقية والخطط الحالية والمستقبلية وأولويات التنفيذ المستهدفة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك لتلبية جميع الاحتياجات المستقبلية واستدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة المتابعات الميدانية المستمرة من الأجهزة المعنية بكل محافظة والعمل الدؤوب لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

ثم تفقد نائب وزير الإسكان مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة الشرقية، ومنها: محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ميت جابر بمركز بلبيس بطاقة تصميمية ٧ آلاف م٣/يوم، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وفي مرحلة التجارب والتشغيل لخدمة قرى ميت جابر والسرايا والزهرية، وتابع عمل مكونات المحطة الأساسية المتمثلة في المدخل والمصافي وأحواض التهوية والترسيب النهائي وتجفيف الحمأة ومبنى الكلور ومبنى النوافخ ومبنى المحولات. كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق لتواجد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أثناء تجارب التشغيل والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسليم المحطة.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولي الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الإجراءات المتخذة لتحقيق الأفضلية المحلية للمعدات والمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف توطين الصناعة للمهمات الكهروميكانيكية، موجهًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بضرورة اتباع الأساليب الحديثة لإدارة الحمأة وإعادة الاستخدام والاستفادة القصوى منها كمورد أساسي من موارد الطاقة.

واستكمالا لجولته التفقدية بمحافظة الشرقية، قام الدكتور سيد إسماعيل، بالمرور على محطة معالجة الصرف الصحي بقرية سنهوا بمركز منيا القمح بطاقة تصميمية ١٢ ألف م٣/يوم لخدمة قرى سنهوا وميت سهيل بنسبة تنفيذ إجمالية حوالى ٨٥٪؜ للأعمال المدنية وحوالي ٦٥٪؜ للأعمال الكهروميكانيكية.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، معدلات التنفيذ وعدد أطقم العمالة المتواجدة بالموقع والتوجيه بضرورة دفع العمل وتكثيف العمالة لزيادة معدلات التنفيذ والالتزام التام بالانتهاء من الأعمال بالمحطة طبقًا للموعد المستهدف بخطة الانتهاء المعتمدة.

وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة المحافظة على اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية وضرورة التنسيق المستمر من قبل الشركة المنفذة والجهاز التنفيذي بالشرقية لإنهاء التنسيقات المطلوبة أولا بأول مع الجهات المعنية للانتهاء من كل ما يلزم لإتمام الأعمال في التوقيتات المحددة واستعداد الوزارة لتقديم كل الدعم في سبيل ذلك.

واختتم نائب وزير الإسكان جولته التفقدية بمحافظة الشرقية، بتفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة تنقية المياه بقرية كفر فرج بمركز منيا القمح، وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المخطط تنفيذه لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، كما وجه بضرورة إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق المستمر بين الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية للبدء في التنفيذ، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية واستدامة تقديم الخدمة طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية ومواصلة السعي لتلبية طلبات المواطنين.

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