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نائب وزير الإسكان يتفقد تنفيذ الأعمال الجارية بمنيا القمح في الشرقية

نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان يتفقد تنفيذ الأعمال الجارية بمنيا القمح

 قام الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والوفد المرافق، وقيادات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى اليوم، بزيارة لمركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية، للمرور والاطمئنان على انتظام سير العمل بـ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفذها بنطاق المركز يرافقه المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه  الشرب والصرف الصحى وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

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متابعة انتظام سير الأعمال بمحطة ميت سهيل 

 قام نائب وزير الإسكان بزيارة تفقدية لمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة انتظام سير الأعمال بمحطة رفع ومحطة المياه بقرية ميت سهيل، كما تم المرور على محطة المعالجة ومحطة الرفع بقرية سنهوا  وأشاد بالجهد المبذول والعمل بهما.

 

التعاون مع الشركات المنفذة 

 وجه نائب وزير الإسكان الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطة لسرعة دخولها الخدمة طبقا لجدول الزمنى المحدد لما له من أهمية كبيرة لدى المواطنين.

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الموافقة على محطة تنقية إضافية للمركز 

 كما تفقد موقع محطة  كفر فرج بمدينة منيا القمح للموافقة على إنشاء محطة تنقية مياه إضافية لرئاسة المركز لخدمة المواطنين والقضاء على مشاكل ضعف المياه، وتم التوجيه لجميع القيادات بالوزارة وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة عمل الدراسات اللازمة ووضع الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع. وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المتميز للمحطة.

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التموية والخدمية الجارى تنفيذها الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان قيادات من شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح

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