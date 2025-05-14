اتحاد كرة اليد ينتظر موافقة وزارة الرياضة على تعيين مدرب المنتخب

كرة اليد، ينتظر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، موافقة وزارة الشباب والرياضة، على تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدير الفني الحالي كارلوس باستور.

ومن جانبه قال خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد: إن المدير الفني الجديد سيوقع على عقود تدريبه للمنتخب الوطني، فور صدور الموافقة من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف “فتحي”: “وزارة الشباب والرياضة طلبت العديد من الأوراق والأهداف الفنية، وننتظر موافقتها على تعيين مدير فني جديد للمنتخب”.

أهلي “مادسن” يكتب التاريخ

وعلى جانب آخر، كتب الدنماركي ستيفن مادسن المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، تاريخ جديد لكرة اليد الأهلاوية، بعد موسم تاريخي حقق الأحمر خلاله عدد كبير من النجاحات والإنجازات على جميع المستويات، محليا وقاريا وعالميا.

ونجح مادسن حتى الآن في حصد 5 بطولات هي: الدوري المصري - السوبر المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا - كأس السوبر الأفريقي، بالإضافة لميدالية برونزية في بطولة كأس العالم للأندية وفوز تاريخي ومستحق على برشلونة الإسباني في مباراة المركز الثالث.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها فريق مصري 5 بطولات خلال موسم واحد، وهو إنجاز يحسب للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ستيفن مادسن.

ويمتلك الأهلي فرصة قوية لتأكيد تفوقه وحصد البطولة السادسة، من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا بالقاهرة.

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