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رياضة

كرة اليد، مواجهات قوية في افتتاح كأس الكؤوس الأفريقية بالقاهرة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة عدد كبير من فرق القارة السمراء على مستوى الرجال والسيدات.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

الرجال:

الزمالك × فاب الكاميروني - 3 عصرا | صالة الأهلي

الترجي × فانز - 5 مساء | صالة الأهلي

رد ستار × اي اس فار - 1 ظهرا | صالة اتحاد الشرطة

وداد سمارة × جي اس كي - 5 مساء | صالة اتحاد الشرطة

السيدات:

أول أغسطس × أبيدجان - 1 ظهرا | صالة الأهلي

الأهلي × تي كي سي - 8 مساء | صالة الأهلي

أوتوهو × فاب - 5 مساء | صالة اتحاد الشرطة

بترو أتلتيكو × الجمعية الرياضية النسائية - 7 مساء | صالة اتحاد الشرطة

الأهلي يخسر لقب السوبر الأفريقي للسيدات

خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بقيادة محمد عادل المدير الفني، لقب كأس السوبر الأفريقي، أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وخسر الأهلي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (14-25)، ليكتفي بفضية السوبر الأفريقي ويفشل في التأهل لكأس العالم للأندية.

 

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