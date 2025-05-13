كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وبترو أتلتيكو في نهائي السوبر الأفريقي للسيدات

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 4 فرق.

موعد مباراة الأهلي وبترو أتلتيكو الأنجولي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبترو أتلتيكو الأنجولي في الـ8 مساء، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

مشوار الأهلي وبترو أتلتيكو في السوبر الأفريقي

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الجمعية الرياضية النسائية التونسي بنتيجة (26-24)، في الدور قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في الدور قبل النهائي بنتيجة (42-14).

ومن المقرر أن تنقل المباراة مباشرة على شاشة قناة أون سبورت، وقناة النادي الأهلي.

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