الأربعاء 14 مايو 2025
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رياضة

أهلي “مادسن”، تاريخ جديد في كرة اليد

ستيفن مادسن، فيتو
ستيفن مادسن، فيتو

كرة اليد، كتب الدنماركي ستيفن مادسن المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، تاريخ جديد لكرة اليد الأهلاوية، بعد موسم تاريخي حقق الأحمر خلاله عدد كبير من النجاحات والإنجازات على جميع المستويات، محليا وقاريا وعالميا.

ونجح  مادسن حتى الآن في حصد 5 بطولات هي: الدوري المصري - السوبر المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا - كأس السوبر الأفريقي، بالإضافة لميدالية برونزية في بطولة كأس العالم للأندية وفوز تاريخي ومستحق على برشلونة الإسباني في مباراة المركز الثالث.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها فريق مصري 5 بطولات خلال موسم واحد، وهو إنجاز يحسب للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ستيفن مادسن.

ويمتلك الأهلي فرصة قوية لتأكيد تفوقه وحصد البطولة السادسة، من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا بالقاهرة.

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